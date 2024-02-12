Мінздоров'я планує запустити сервіс доставки ліків

Ліки можна буде замовити через Інтернет або телефоном, і вони прибудуть або до найближчої точки «Укрпошти»

Міністерство охорони здоров'я спільно з «Укрпоштою» планує запустити сервіс замовлення і доставки лікарських засобів, повідомив в ефірі загальнонаціонального телемарафону міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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«Нещодавно «Укрпошта» отримала ліцензії від Держлікслужби як на оптову торгівлю лікарськими засобами, так і на продаж ліків як поштовий оператор. У найближчому майбутньому ми запустимо проєкт, який, на нашу думку, значно спростить доступ до ліків», – сказав він.

Ляшко уточнив, що ліки можна буде замовити через Інтернет або телефоном, і вони «прибудуть або до найближчої точки «Укрпошти», або поштовий оператор привезе їх за місцем проживання».

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«Таким чином, ми вирішимо проблему забезпечення доступності ліків по всій країні», – сказав він.

Ляшко нагадав, що із січня 2024 року МОЗ уже реалізує проєкт мобільних аптек, який дає змогу забезпечити ліками, зокрема жителів прифронтових територій. Перша мобільна аптека почала працювати в Харківській області, маршрут мобільної аптеки включав 80 населених пунктів. На початку лютого мобільні аптеки почали роботу в Черкаській області, де вони працюють за шістьма маршрутами і забезпечують ліками 36 населених пунктів.

Ляшко повідомив, що мобільні аптеки мають працювати в усіх областях. Зокрема, найближчим часом проєкт «мобільні аптеки» буде розширено на Черкащині, де до нього долучається ще одна аптечна мережа, а розпочне роботу в Рівненській та Сумській областях.

Раніше повідомлялось, що пологові та перинатальні центри України вигадують новонародженим несправжні діагнози. Це дозволяє отримувати подвійну, а інколи і потрійну оплату за одного маленького пацієнта.

Нагадаємо, Міністерстві оборони України працює над новими підходами до формування медичних потреб і розраховують на ухвалення Верховною Радою необхідного для цього законодавства. У Верховній Раді вже взяли за основу законопроєкт № 100343, в якому чітко визначається, коли Міноборони повинно формувати політику щодо медичної допомоги, а коли Міністерство охорони здоров’я.