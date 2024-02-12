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Мінздоров'я планує запустити сервіс доставки ліків

Христина Петренко
glavcom.ua
Мінздоров'я планує запустити сервіс доставки ліків
Проєкт Мінздоров'я значно спростить доступ до ліків
фото ілюстративне

Ліки можна буде замовити через Інтернет або телефоном, і вони прибудуть або до найближчої точки «Укрпошти»

Міністерство охорони здоров'я спільно з «Укрпоштою» планує запустити сервіс замовлення і доставки лікарських засобів, повідомив в ефірі загальнонаціонального телемарафону міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

«Нещодавно «Укрпошта» отримала ліцензії від Держлікслужби як на оптову торгівлю лікарськими засобами, так і на продаж ліків як поштовий оператор. У найближчому майбутньому ми запустимо проєкт, який, на нашу думку, значно спростить доступ до ліків», – сказав він.

Ляшко уточнив, що ліки можна буде замовити через Інтернет або телефоном, і вони «прибудуть або до найближчої точки «Укрпошти», або поштовий оператор привезе їх за місцем проживання».

«Таким чином, ми вирішимо проблему забезпечення доступності ліків по всій країні», – сказав він.

Ляшко нагадав, що із січня 2024 року МОЗ уже реалізує проєкт мобільних аптек, який дає змогу забезпечити ліками, зокрема жителів прифронтових територій. Перша мобільна аптека почала працювати в Харківській області, маршрут мобільної аптеки включав 80 населених пунктів. На початку лютого мобільні аптеки почали роботу в Черкаській області, де вони працюють за шістьма маршрутами і забезпечують ліками 36 населених пунктів.

Ляшко повідомив, що мобільні аптеки мають працювати в усіх областях. Зокрема, найближчим часом проєкт «мобільні аптеки» буде розширено на Черкащині, де до нього долучається ще одна аптечна мережа, а розпочне роботу в Рівненській та Сумській областях.

Раніше повідомлялось, що пологові та перинатальні центри України вигадують новонародженим несправжні діагнози. Це дозволяє отримувати подвійну, а інколи і потрійну оплату за одного маленького пацієнта.

Нагадаємо, Міністерстві оборони України працює над новими підходами до формування медичних потреб і розраховують на ухвалення Верховною Радою необхідного для цього законодавства. У Верховній Раді вже взяли за основу законопроєкт № 100343, в якому чітко визначається, коли Міноборони повинно формувати політику щодо медичної допомоги, а коли Міністерство охорони здоров’я.

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Теги: Міністерство охорони здоров'я міністр Укрпошта аптека Віктор Ляшко

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