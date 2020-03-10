Укрпошта почала видавати посилки за посвідченням водія у застосунку «Дія»



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Правило поки працює виключно для внутрішніх відправлень з післяплатою на суму до 15 000 грн (Укрпошта Експрес, Укрпошта Стандарт, Укрпошта SmartBox)», - міністр

Укрпошта відсьогодні, 10 березня, в тестовому режимі починає вручати відправлення за електронним посвідченням водія у застосунку «Дія». Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці у Facebook.

Міністр зазначив, що наразі «правило працює виключно для внутрішніх відправлень з післяплатою на суму до 15 000 грн (Укрпошта Експрес, Укрпошта Стандарт, Укрпошта SmartBox)».

«Для отримання інших видів поштових відправлень необхідно мати з собою оригінал документа, що посвідчує особу. Але це важливий початок», - зазначив Федоров.

Нагадаємо, 6 лютого Міністерство цифрової трансформації презентувало мобільний додаток «Дія». Очікується, що в ньому будуть зберігатися документи в електронному вигляді. Наразі у застосунку вже можна користуватися цифровим водійським посвідченням та свідоцтвом про реєстрацію. До кінця 2020 року уряд планує оцифрувати близько 80% державних послуг та зробити їх доступними через «Дію». Зокрема, незабаром у додатку має з'явитися електронні український та закордонний паспорти, студентські квитки, страхові поліси тощо. Додаток доступний для смартфонів на Android та iOS. Зокрема, у Google Play Market та App Store.

Як повідомлялося, Укрпошта закрила на Київщині одне з найстаріших поштових відділень країни.

Також «Укрпошта» відновила прийом посилок до Китаю.