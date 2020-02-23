Відомий росіянин провів експеримент з Укрпоштою



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«Полковнику кто-то пишет» – власник російськомовного проєкту «Живий Журнал» Артемій Лебедєв

Артемій Лебедєв відправив листівки в СРСР

Власник російськомовного проєкту «Живий Журнал» Артемій Лебедєв поскаржився, що Укрпошта не доставила листівки до 23 лютого в Крим за адресами СРСР, Росія, Україна.

Директор Укрпошти Ігор Смілянський з гумором відреагував на претензії російського блогера і підприємця. «Повідомляємо – ми все зробили правильно, фігньою не займаємося і на провокації не ведемося», – заявив директор на своїй сторінці у Facebook.

Смілянський зауважив, що:

СРСР вже немає, хоча дехто в Росії думає не так. Відповідно доставити в минуле ми, поки не винайшли «Аліса Мєлофон», не можемо; Крим ми Росією не вважаємо і тому з «адресою Росія» не доставляємо; з адресою Україна із задоволенням доставили б, але вже Пошта Росії бере туди тільки з міжнародною маркою, а ми (дивіться пункт 2) не вважаємо Крим територією іншої держави.

Нагадаємо, на сторінці ДСНС у Закарпатській області розмістили привітання зі скріншотом з американського фільму.

Як повідомлялося, дітей у «ДНР» змусили марширувати з портретами «Гіві».

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