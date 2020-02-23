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    Події в Україні

    Відомий росіянин провів експеримент з Укрпоштою

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    <p>&laquo;Полковнику кто-то пишет&raquo; &ndash; власник російськомовного проєкту &laquo;Живий Журнал&raquo; Артемій Лебедєв</p> - Відомий росіянин провів експеримент з Укрпоштою

    «Полковнику кто-то пишет» – власник російськомовного проєкту «Живий Журнал» Артемій Лебедєв

    Артемій Лебедєв відправив листівки в СРСР

    Власник російськомовного проєкту «Живий Журнал» Артемій Лебедєв поскаржився, що Укрпошта не доставила листівки до 23 лютого в Крим за адресами СРСР, Росія, Україна.

    Директор Укрпошти Ігор Смілянський з гумором відреагував на претензії російського блогера і підприємця. «Повідомляємо – ми все зробили правильно, фігньою не займаємося і на провокації не ведемося», – заявив директор на своїй сторінці у Facebook.

    Смілянський зауважив, що:

    1. СРСР вже немає, хоча дехто в Росії думає не так. Відповідно доставити в минуле ми, поки не винайшли «Аліса Мєлофон», не можемо;
    2. Крим ми Росією не вважаємо і тому з «адресою Росія» не доставляємо;
    3. з адресою Україна із задоволенням доставили б, але вже Пошта Росії бере туди тільки з міжнародною маркою, а ми (дивіться пункт 2) не вважаємо Крим територією іншої держави.
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    Нагадаємо, на сторінці ДСНС у Закарпатській області розмістили привітання зі скріншотом з американського фільму.

    Як повідомлялося, дітей у «ДНР» змусили марширувати з портретами «Гіві».

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    Крим Укрпошта Україна СРСР Ігор Смілянський провокация
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