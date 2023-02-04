«Укрпошта» видала перший мільйон LED-ламп: де найбільше обміняли

Наступного тижня ще 6 млн лампочок будуть доступні в містах районного значення

За тиждень від початку всеукраїнської програми з обміну ламп розжарювання на енергоощадні «Укрпошта» видала перший мільйон LED-ламп. Про це повідомила пресслужба компанії.

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Програма «Обмін лампочок» стартувала в обласних центрах та великих містах України, куди були доставлені перші 4 млн ламп. Зокрема кияни за тиждень обміняли понад 162 тисячі ламп, харків’яни – понад 80 тисяч, дніпряни – 88 тисяч, львів’яни – 69 тисяч.

Зазначається, що наступного тижня ще 6 млн лампочок будуть доступні в містах районного значення.

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«До кінця лютого, завдяки пересувним відділенням «Укрпошти», лампи мають надійти й до найменших сіл по всій країні, щоб освітлювати домівку кожного українця. Тож на першому етапі громадяни України вже в найближчі місяць-півтора зможуть обміняти до 20 млн ламп», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що 40% структури споживання електричної енергії в Україні становить населення, а заміна 50 млн. лампочок розжарювання може заощадити роботу одного реактора, потужністю 1 МВт.

Покрокову інструкцію як обміняти лампочки дивіться тут.