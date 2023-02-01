Лампова євроінтеграція. Для українців ЄС закупив 6,6 млн LED-ламп, їх вже можна обміняти на старі

В Україні стартувала програма енергозаощадження, вона щороку економитиме 1 гігават електроенергії

З 30 січня в Україні оголосили офіційний старт програми Євросоюзу по заміні ламп старого стандарту на нові сучасні освітлювальні девайси.

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Як зазначають урядовці, загалом в країні планують замінити 50 млн ламп, встановивши замість архаїчних енергоощадні LED. Лампова євроінтеграція продовжуватиметься в кілька етапів, і спочатку охопить мешканців великих міст.

Як повідомила на пресконференції у Києві перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко, спільна ініціатива уряду і ЄС триватиме не один місяць, а у сільську місцевість LED-лампи планують доставити до кінця цього місяця чи початку наступного. В залежності від логістичних та організаційних процесів.

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«Загалом ми плануємо, що на кінець лютого повнолітні українці зможуть обміняти у відділеннях «Укрпошти» до 20 мільйонів ламп. Така проста річ, як заміна лампи розжарювання на LED-лампи дозволить нашим енергетикам балансувати систему та зменшити відключення світла, а для українців – це теж можливість економити на рахунках, а також сформувати нові побутові звички, зокрема, свідомо і ощадливо споживати електроенергію», – пояснила перший віцепрем'єр, додавши, що Євросоюз профінансував закупівлю 30 млн штук євролампочок.

Свириденко зазначила, що держава намагається системно боротися з енергокризою, яку спричинила росія. Вирішується питання імпорту, а також енергоощадження. Допомогти країні може кожен громадянин, зменшивши енергоспоживання. А це можна можна зробити за рахунок заміни освітлення в помешканні.

В нас дуже амбітна мета – надати українцям безкоштовно 50 млн лампочок. 30 млн вже надав ЄС, ще 5 млн – уряд Франції. Заміна 50 млн ламп дозволить заощадити близько 1 Гігават електроенергії. Ми дуже раді, що ЄС першим підтримав нас у цій ініціативі, завдяки чому ми вже сьогодні розпочинаємо процес обміну, що триватиме кілька місяців. Станом на зараз у відділеннях «Укрпошти» вже знаходиться 6 мільйонів 600 тисяч ламп», – сказала членкиня Кабміну.

За її словами, рамках програми кожен повнолітній може безкоштовно обміняти 5 ламп розжарювання на світлодіодні. Зробити це можна на пошті двома способами: або прийти у відділення з паспортом і кодом та за наявності лампочок у порядку живої черги зробити заміну; або скористатися застосунком «Дія».

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Очільник Мінцифри Михайло Федоров закликав робити заявки на нові лампи саме на смартфонах через «Дію» – це заощадить користувачам час, не треба буде стояти у чергах і т.д.

«Щоб українці могли отримати їх в кілька кліків, а не витрачати час на походи в держоргани і черги. Відтепер у застосунку «Дія» українці зможуть подати заяву про безоплатний обмін п’ятьох старих ламп розжарювання на 5 енергоощадних LED-ламп. А потім отримати їх у відділенні Укрпошти (без черги. – Ред.). Так, кожен українець зможе зробити внесок у збереження електроенергії, а отже, у посилення енергетичної безпеки України», – пояснив він.

Голова Представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас зазначив, що на тлі агресивної війни росії енергетика стала ще одним фронтом.

«Як і на інших фронтах – військовому, економічному, гуманітарному, – Європейський Союз непохитно підтримує Україну», – підкреслив дипломат, зазначивши, що рф вдається до воєнних злочинів, одним з яких є цілеспрямоване бомбардування критичної інфраструктури.

За його словами, сучасні світлодіодні лампи допомагають заощаджувати близько 80% електроенергії порівняно зі лампами старого зразка. Таким чином, якщо замінити 50 млн ламп в Україні, то дійсно заощадження електроенергії до 1 гігавата суттєво допоможе українському енергосектору. Це річний обсяг виробництва електроенергії, яку генерує один ядерний реактор.

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«Атакуючи українську енергетичну систему, свідомо завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі, рф прагне перетворити зиму на зброю у війні проти українського народу, ще більше ускладнити життя українців; позбавити лікарні, служби екстреної допомоги та домівки електроенергії, опалення та води. Це – воєнні злочини, вони не можуть залишитися безкарними. Також наше завдання – мінімізувати й подолати їхні наслідки. Я переконаний, що в цій роботі немає дрібниць, і кожна з лампочок, яку замінять українці, також працюватиме на перемогу», – заявив Матті Маасікас.

Зі свого боку генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський зауважив, що «мета цієї масштабної програми – зробити так, щоб в Україні, як у Європі, були енергоефективні лампи».

«Почали з людей, тому ще це 40% споживання... Будемо працювати сегментно, потім перейдемо до держустанов. Якщо задоволимо попит серед людей, коли всі замінять, далі перейдемо до держустанов, шкіл, садочків тощо. Програма – продумана, щоб була системна робота», – зазначив топменеджер.

Він також нагадав, що з перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну його підприємство виступило надійним партнером держави, який підтримує важливі антикризові ініціативи задля спільної перемоги.

«Зменшення дефіциту електроенергії – це ще один важливий фронт, який маємо захистити спільними зусиллями Уряду, програми ЄС й усіх українців, – продовжив Смілянський. – «Укрпошта», маючи найширшу мережу відділень, дає можливість долучитися до програми кожному громадянину – як у великому місті, так і у найвіддаленішому селі. Ми беремо на себе цю відповідальність попри решту задач, бо розуміємо – хто, як не «Укрпошта?!».

Гендиректор державної пошти при цьому уточнив, що програма заміни старих ламп охопить українські села, починаючи орієнтовно після 25 лютого – після виплат пенсій громадянам та сплати комунальних платежів, коли знизиться навантаження на поштові відділення.

«Тоді ми зможемо спокійно розвести LED-лампи (в сільську місцевість. – Ред.), підготуватись, а потім будемо дивитися на попит. Десь він буде більшим, і на це будемо оперативно кожен день реагувати. Якщо десь розібрали лампочки, будемо бачити, куди саме їх треба додавати. Якщо їх не вистачатиме, чекатимемо нову партію з ЄС і потім розподілятимемо. Через «Дію» це буде простіше – ми будемо бачити, де саме люди замовили, і зможемо туди спрямувати необхідну кількість», – резюмував він.