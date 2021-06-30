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    «Укрзалізниця» попередила про затримку поїздів через негоду

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    &laquo;Укрзалізниця&raquo; попереджає про затримку поїздів через негоду - «Укрзалізниця» попередила про затримку поїздів через негоду
    «Укрзалізниця» попереджає про затримку поїздів через негоду
    Фото з відкритих джерел

    Закарпатську та Львівську області охопила стихія

    Через погіршення погодних умов в Україні можлива затримка поїздів, які їдуть у напрямку західної України. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

    Деякі потяги вже вирушили з вокзалів із запізненням.

    Затримуються такі потяги:

    • №830 Львів — Ужгород (затримка склала 1 годину);
    • №18 Ужгород — Харків (затримка склала 1 годину 56 хвилин);
    • №749 Київ — Івано-Франківськ (затримка склала 1 годину 37 хвилин);
    • № 134 Миколаїв — Рахів (затримка склала 1 годину);
    • №150 Ворохта — Полтава (затримка склала 1 годину 33 хвилини).

    В Укрзалізниці порадили слідкувати за повідомленнями Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia у соціальних мережах. Час затримки може змінюватись.

    Сильна злива та шквал вдруге завдав Львову значної шкоди. Місцеві жителі скаржаться на знеструмлення вулиць, побиті автомобілі й повалені дерева.

    Теги: Харків Укрзалізниця Ужгород
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    «Укрзалізниця» попередила про затримку поїздів через негоду