«Укрзалізниця» попередила про затримку поїздів через негоду

«Укрзалізниця» попереджає про затримку поїздів через негоду

Закарпатську та Львівську області охопила стихія

Через погіршення погодних умов в Україні можлива затримка поїздів, які їдуть у напрямку західної України. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Деякі потяги вже вирушили з вокзалів із запізненням.

Затримуються такі потяги:

№830 Львів — Ужгород (затримка склала 1 годину);

№18 Ужгород — Харків (затримка склала 1 годину 56 хвилин);

№749 Київ — Івано-Франківськ (затримка склала 1 годину 37 хвилин);

№ 134 Миколаїв — Рахів (затримка склала 1 годину);

№150 Ворохта — Полтава (затримка склала 1 годину 33 хвилини).

В Укрзалізниці порадили слідкувати за повідомленнями Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia у соціальних мережах. Час затримки може змінюватись.

Сильна злива та шквал вдруге завдав Львову значної шкоди. Місцеві жителі скаржаться на знеструмлення вулиць, побиті автомобілі й повалені дерева.