«Укрзалізниця» попередила про затримку поїздів через негоду
Закарпатську та Львівську області охопила стихія
Через погіршення погодних умов в Україні можлива затримка поїздів, які їдуть у напрямку західної України. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».
Деякі потяги вже вирушили з вокзалів із запізненням.
Затримуються такі потяги:
- №830 Львів — Ужгород (затримка склала 1 годину);
- №18 Ужгород — Харків (затримка склала 1 годину 56 хвилин);
- №749 Київ — Івано-Франківськ (затримка склала 1 годину 37 хвилин);
- № 134 Миколаїв — Рахів (затримка склала 1 годину);
- №150 Ворохта — Полтава (затримка склала 1 годину 33 хвилини).
В Укрзалізниці порадили слідкувати за повідомленнями Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia у соціальних мережах. Час затримки може змінюватись.
Сильна злива та шквал вдруге завдав Львову значної шкоди. Місцеві жителі скаржаться на знеструмлення вулиць, побиті автомобілі й повалені дерева.