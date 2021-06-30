У Львові пройшла потужна буря: повалені дерева та затоплені вулиці (фото)

Наразі у місті припинив курсувати електротранспорт

Сильна злива та шквал вдруге завдав Львову значної шкоди. Місцеві жителі скаржаться на знеструмлення вулиць, побиті автомобілі й повалені дерева. Про це пише місцеве видання Varta1.

«Найбільше шкоди принесли підтоплення вулиць: Київської, Сахарова, Наливайка, Дорошенка, Фурманської, Під Дубом. Також через падіння дерев призупинено рух електротранспорту, є складнощі з проїздом громадського транспорту в районі Привокзальної та у Винниках», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що наразі у місті припинив курсувати електротранспорт. Внаслідок негоди були знеструмлені райони:

Сихівський;

Личаківський;

Шевченківський.

Зокрема, місцеві жителі повідомили про повалені дерева на вулицях:

Повітряна, неподалік від поліклініки;

Чупринки;

Хімічна;

Богдана Хмельницького.

Тим часом, Запоріжжя зненацька захопила стихія: на місто насунулися грози, град і шквальний вітер. Через велику кількість опадів відбулося підтоплення підвальних приміщень на вулицях Іванова, Моторобудівельників, Набережній та проспекті Собороному, а також на територіях двох приватних домоволодінь та прибудинковій території у місті Пологи