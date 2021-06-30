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    У Львові пройшла потужна буря: повалені дерева та затоплені вулиці (фото)

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    У Львові пройшла потужна буря: повалені дерева та затоплені вулиці (фото)
    Фото: Varta1

    Наразі у місті припинив курсувати електротранспорт

    Сильна злива та шквал вдруге завдав Львову значної шкоди. Місцеві жителі скаржаться на знеструмлення вулиць, побиті автомобілі й повалені дерева. Про це пише місцеве видання Varta1.

    «Найбільше шкоди принесли підтоплення вулиць: Київської, Сахарова, Наливайка, Дорошенка, Фурманської, Під Дубом. Також через падіння дерев призупинено рух електротранспорту, є складнощі з проїздом громадського транспорту в районі Привокзальної та у Винниках», – йдеться в повідомленні.

    Відомо, що наразі у місті припинив курсувати електротранспорт. Внаслідок негоди були знеструмлені райони:

    • Сихівський;
    • Личаківський;
    • Шевченківський.

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    У Львові пройшла потужна буря: повалені дерева та затоплені вулиці (фото)
    У Львові пройшла потужна буря: повалені дерева та затоплені вулиці (фото)
    У Львові пройшла потужна буря: повалені дерева та затоплені вулиці (фото)
    У Львові пройшла потужна буря: повалені дерева та затоплені вулиці (фото)
    У Львові пройшла потужна буря: повалені дерева та затоплені вулиці (фото)
    У Львові пройшла потужна буря: повалені дерева та затоплені вулиці (фото)
    У Львові пройшла потужна буря: повалені дерева та затоплені вулиці (фото)
    У Львові пройшла потужна буря: повалені дерева та затоплені вулиці (фото)
    У Львові пройшла потужна буря: повалені дерева та затоплені вулиці (фото)
    Фото: Varta1

    Зокрема, місцеві жителі повідомили про повалені дерева на вулицях:

    • Повітряна, неподалік від поліклініки;
    • Чупринки;
    • Хімічна;
    • Богдана Хмельницького.

    Тим часом, Запоріжжя зненацька захопила стихія: на місто насунулися грози, град і шквальний вітер. Через велику кількість опадів відбулося підтоплення підвальних приміщень на вулицях Іванова, Моторобудівельників, Набережній та проспекті Собороному, а також на територіях двох приватних домоволодінь та прибудинковій території у місті Пологи

    Теги: Львів місто вітер негода
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    У Львові пройшла потужна буря: повалені дерева та затоплені вулиці (фото)