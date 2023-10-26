«Укрзалізниця» анонсувала оновлення маршруту до Варшави

Маршрут нового поїзда Варшава – Рава-Руська – Львів – Коломия буде продовжено до Чернівців

Пасажирські залізничні перевезення до Варшави (Польща) будуть продовжені до Чернівців. Експериментальний маршрут запустять із середини листопада. Про це повідомляє «Укрзалізниці».

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Зазначається, що маршрут нового поїзда Варшава – Рава-Руська – Львів – Коломия буде продовжено до Чернівців з урахуванням численних прохань пасажирів.

Оновлений рейс запустять спочатку в експериментальному режимі.

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Із Чернівців до Варшави. Потяг №868/867 відправлятиметься з Чернівців через Івано-Франківськ та Львів до Рави-Руської 15, 17, 19, 21, 25 та 27 листопада о 3:02.

Потяг слідуватиме через Снятин, Заболотів, Коломию, Івано-Франківськ, Калуш, Долину, Моршин, Стрий, Львів, Брюховичі та Жовкву і прибуватиме до Рави-Руської о 9:58.

Там пасажири мають, як і раніше, повинні будуть здійснити пересадку на потяг польського перевізника SKPL. Він прибуває до Варшави о 17:18.

Із Варшави до Чернівців. У зворотному напрямку, з Рави-Руської, поїзд відправлятиметься до Чернівців 14, 16, 20, 23, 25 та 27 листопада о 6:15, і прибуватиме на кінцеву о 13:20.

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