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«Укрзалізниця» анонсувала оновлення маршруту до Варшави

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Укрзалізниця» анонсувала оновлення маршруту до Варшави
фото ілюстративне

Маршрут нового поїзда Варшава – Рава-Руська – Львів – Коломия буде продовжено до Чернівців

Пасажирські залізничні перевезення до Варшави (Польща) будуть продовжені до Чернівців. Експериментальний маршрут запустять із середини листопада. Про це повідомляє «Укрзалізниці».

Зазначається, що маршрут нового поїзда Варшава – Рава-Руська – Львів – Коломия буде продовжено до Чернівців з урахуванням численних прохань пасажирів.

Оновлений рейс запустять спочатку в експериментальному режимі.

Із Чернівців до Варшави. Потяг №868/867 відправлятиметься з Чернівців через Івано-Франківськ та Львів до Рави-Руської 15, 17, 19, 21, 25 та 27 листопада о 3:02.

Потяг слідуватиме через Снятин, Заболотів, Коломию, Івано-Франківськ, Калуш, Долину, Моршин, Стрий, Львів, Брюховичі та Жовкву і прибуватиме до Рави-Руської о 9:58.

Там пасажири мають, як і раніше, повинні будуть здійснити пересадку на потяг польського перевізника SKPL. Він прибуває до Варшави о 17:18.

Із Варшави до Чернівців. У зворотному напрямку, з Рави-Руської, поїзд відправлятиметься до Чернівців 14, 16, 20, 23, 25 та 27 листопада о 6:15, і прибуватиме на кінцеву о 13:20.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» повернула воєнізовану охорону в потяги

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Теги: Укрзалізниця потяг Варшава Чернівці

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