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«Укрзалізниця» змінить рух низки популярних рейсів до ЄС

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«Укрзалізниця» змінить рух низки популярних рейсів до ЄС
Рух поїздів буде обмежено до станції Будапешт-Келеті без курсування між Будапештом та Віднем
фото: «Укрзалізниця»

Зміни відбудуться в маршрутах до Відня

«Укрзалізниця» обмежить рух кількох міжнародних рейсів через незаплановані завчасно дорожні роботи в Угорщині на залізниці між Будапештом та Віднем. Про це повідомила пресслужба перевізника.

«Маршрут безпересадкових вагонів №431, 432 Київ – Відень – Київ та №430 Відень – Чоп – Відень буде обмежений до станції Будапешт-Келеті без курсування між Будапештом та Віднем», – йдеться в повідомленні.

Зміни будуть чинні з 27 жовтня до 17 листопада відправленням з Відня (з 26.10 по 17.11 для вагону №430 Відень – Чоп) та з 26 жовтня до 16 листопада відправленням із Києва (з 27.10 по 18.11 для вагону №430 Чоп – Відень). Однак натомість угорські залізничники спростили пересадку для доїзду до Відня безпересадковими вагонами Київ – Відень – Київ та Відень – Чоп – Відень під час незапланованих колійних робіт

У напрямку до Відня:

  • після прибуття на станцію Сольнок о 06:52 ранку вам необхідно пересісти на спеціально виділений автобус, який відправиться о 07:05 та довезе усіх пасажирів до станції Татабанія;
  • на станцію Татабанія ви прибудете о 09:30 під відправлення поїзда 140 о 10:26 до Відня, куди він прибуде о 12:21.

«Проїзд в автобусі та поїзді безкоштовний за наявності квитків до Відня. Якщо ж у вас квиток у вагон №430 Чоп – Відень, ви можете безкоштовно скористатися іншими сидячими вагонами у поїздах Чоп – Захонь та Захонь – Будапешт, з якими й мав їхати ваш вагон №430, а далі скористатися інструкцією вище», – додає пресслужба. 

У напрямку з Відня:

  • на станції Відень сідайте на поїзд 149 (відправлення 16:42), з яким й повинні були їхати безпересадкові вагони до Києва та прямуйте до станції Татабанія (яка через колійні роботи буде кінцевою), прибуття о 18:29;
  • після прибуття на станцію Татабанія пересідайте на спеціально виділений для пасажирів автобус до станції Сольнок, який відправиться о 18:40 та прибуде на ст. Сольнок о 20:50, де ви зможете здійснити пересадку на поїзд Будапешт - Захонь із безпересадковими вагонами до Києва. Відправлення поїзда о 21:04, але у випадку запізнень поїзд чекатиме на автобус.

«Проїзд в автобусі та поїзді безкоштовний за наявності квитків з Відня. Якщо ж у вас квиток у вагон №430 Відень – Чоп, ви можете безкоштовно скористатися цією інструкцією, а у поїздах Будапешт – Захонь та від Захонь – Чоп скористатися іншими сидячими вагонами», – пояснює «Укрзалізниця».

Стоянка автобусів – на площах перед вокзалами.

Нагадаємо, що у жовтні «Укрзалізниця« запустить маршрут «Варшава-Рава -Руська-Брюховичі», а в листопаді – маршрут «Чоп-Прага». 

Теги: потяг Укрзалізниця Відень

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