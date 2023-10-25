Жіночих купе стане більше. «Укрзалізниця» назвала рейси

Купити квитки у жіночі купе можна буде у застосунку «Укрзалізниці» з 27 жовтня

«Укрзалізниця» з 15 листопада масштабує пілотний проект жіночих купе у пасажирських поїздах. Про це повідомляє пресслужба перевізника.

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Жіночі купе стануть доступні ще в чотирьох поїздах:

№17/18 Харків – Ужгород;

№29/30 Київ – Ужгород;

№3/4 Запоріжжя – Ужгород;

№26/236 Одеса – Рахів.

Зазначається, що купити квитки у жіночі купе можна буде у застосунку «Укрзалізниці» з 27 жовтня. Глибина продажу 20 діб. Посадка до таких купе буде відкрита тільки жінкам та дітям до 5 років включно.

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В «Укрзалізниці» також відмітили, що вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від стандартної у вагонах аналогічного класу того ж поїзда.

«Наш пілотний проект із жіночими купе продемонстрував, що ця послуга зараз потрібна та актуальна. У середньому такі купе заповнюються на 93%. За 4 місяці ми реалізували вже 25 тис. квитків. Тому, як і обіцяли, збільшуємо кількість поїздів, де буде доступна ця послуга», – зазначив голова правління «Укрзалізниці» Євген Лященко.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» повернула воєнізовану охорону в потяги.