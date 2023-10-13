«Це стане шоком для економіки»: Бізнес звернувся до «Укрзалізниці»

Підприємці просять не підвищувати тарифи на перевезення

Підвищення тарифу на залізничні перевезення, яке ініціює «Укрзалізниця», стане шоком для підприємств та призведе до подальших збитків. Тому необхідно всебічно зважити цю ініціативу, обговорити її з бізнесом, та оцінити масштаби шкоди для економічної безпеки України. Про це йдеться у листі від Національної асоціації добувної промисловості України до голови УЗ Євгена Лященка, який є у розпорядженні редакції.

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«У добувної індустрії викликають стурбованість заплановані та озвучені публічно АТ «Укрзалізниця» підвищення тарифів на вантажні перевезення на 20%. Чергове підняття тарифів на перевезення вантажів на фоні війни, руйнувань, нестачі інвестицій, дефіциту персоналу через мобілізацію, втрати морського експорту і тд. створює ще один шокуючий ефект для всього бізнесу, а особливо – для того, що здійснює переважно зовнішньоекономічну діяльність та є лідером як зі сплати податків та митних платежів, так і з валютних надходжень від експорту. Мова йде про добувну промисловість», – йдеться у листі.

В Асоціації нагадали, що у минулому році підвищення тарифи на перевезення «Укрзалізницею» вантажів вже зростали відразу на 70%! Це викликало різке скорочення обсягів перевезень навіть в умовах, коли експортери не мають альтернативних шляхів: за 8 місяців 2023 року, у порівнянні з таким же періодом 2022 року, перевезення кам’яного вугілля впало на 15%, нафти і чорних металів – на 22%. Найгірша ситуація з перевезенням рудзаліза, марганцю і коксівного вугілля: перевезення залізницею цих копалин впало аж на 38%.

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«Масштаби кризи у колись чи не найприбутковішій для бюджету галузі неймовірні. Зараз, в умовах морської блокади і внаслідок цього тотальної монополії залізниць на вивезення української мінеральної сировини, додаткове підвищення тарифів ще на 20% заганяє добувну галузь у глухий кут. В такому разі транспортування видобутої мінеральної сировини стає фінансово обтяжливим і невигідним для українських надрокористувачів», – попереджають в Асоціації.

Водночас, підписанти акцентують: підвищення тарифу вкрай негативно вплине на компанії, які добувають будівельні матеріали – піщано-гравійну та цегельно-черепичну сировину, гіпс, вапняк, крейду тощо, тобто ту сировину, яка потрібна для відбудови України, і якої, за планом Мінекономіки, має бути забезпечено у згаданій відбудові на рівні не менше 60% саме українського виробництва.

«Держава отримує парадоксальну ситуацію: намагається підвищити локалізацію у виробництві власних будматеріалів для відбудови країни, але водночас – унеможливлює це високими тарифами для їх транспортування до виробництва», – підкреслюють у Асоціації.

Зважаючи на те, що різке підвищення тарифів ставить під загрозу одну з основних працюючих галузей економіки України, має бути проведена грунтовна робота щодо оцінки ризиків, та впливу цього рішення на економічну безпеку України.

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«Підготовка до цього рішення має проводитися більш обґрунтовано, особливо враховуючи виключний та монопольний статус «Укрзалізниці», виважено, та у діалозі з бізнесом – чого, до речі, не було дотримано протягом минулорічного підвищення», – резюмували у Асоціації.

Як відомо, нещодавно з’явилася інформація про намір «Укрзалізниці» збільшити тарифи на вантажні перевезення на 20%. Рік тому, у липні, компанія вже підвищувала тарифи на 70% – це призвело до зростання собівартості української продукції та скорочення обсягів виробництва підприємств.

В свою чергу економіст Андрій Новак заявив, що від підвищення тарифу на залізничні перевезення наша держава програє, оскільки втратить тисячі суб’єктів господарювання. Тому тут необхідне втручання уряду, який має приборкати апетити Укрзалізниці.