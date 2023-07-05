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«Укрзалізниця» повернула воєнізовану охорону в потяги

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Укрзалізниця» повернула воєнізовану охорону в потяги
Працівники відомчої охорони вже здійснили 17 рейсів та долучилися до вирішення декількох конфліктних ситуацій
фото з відкритих джерел

Наразі охорона працює у поїздах №81 Київ-Ужгород, №41 Дніпро-Трускавець та № 712 Київ-Краматорськ

З 30 червня 2023 року до пасажирських поїздів повернули супровід воєнізованої охорони. Про це повідомили в Укрзалізниці.

Наразі охорона працює у поїздах №81 Київ-Ужгород, №41 Дніпро-Трускавець та № 712 Київ-Краматорськ. Щоб викликати працівників воєнізованої охорони, слід звернутися до провідника або начальника поїзда.

«Продовжуємо працювати над питаннями безпеки наших пасажирів. Разом із жіночими купе поновили охорону в окремих поїздах», – повідомив голова «Укрзалізниці» Євген Лященко

За словами Лященка, працівники відомчої охорони вже здійснили 17 рейсів та долучилися до вирішення декількох конфліктних ситуацій. Проєкт будуть масштабувати з урахуванням результатів першого тижня.

Зазначається, що двоє працівників воєнізованої охорони впродовж рейсу перебуватимуть в поїзді. Вони здійснюють постійний контроль за порядком та патрулюють вагони.

«Всі співробітники воєнізованої охорони забезпечені спецформою, знаками розрізнення та проходять інструктаж перед кожним рейсом», – йдеться у повідомлені.

Під час рейсу працівники відомчої воєнізованої охорони «Укрзалізниця» мають право здійснювати заходи фізичного впливу та використовувати спеціальні засоби, а також розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення.

Також охорона може затримувати та передавати правопорушників до правоохоронних органів, проводити особистий огляд і огляд речей.

Як повідомлялося раніше, у 2020 році «Укрзалізниця» запровадила пілотний проєкт з охорони пасажирських поїздів у русі силами воєнізованої охорони компанії. Працівники цього підрозділу супроводжували загалом 10 пасажирських поїздів. Під час повномасштабного вторгнення цей проєкт було призупинено.

Нагадаємо, чеський перевізник RegioJet планує спільно з «Укрзалізницею» запустити у 2024 році прямі рейси Київ-Берлін та Київ-Ганновер.

До слова, «Укрзалізниця» призначає додатковий поїзд №191/192 Київ-Львів через високий попит на цей напрямок.

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Теги: Укрзалізниця охорона потяг

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