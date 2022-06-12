«Укрзалізниця» на 12 червня призначила один евакуаційний потяг

Час відправлення та прибуття поїздів можуть змінюватися

Поїзд вирушить о 16:30 за маршрутом Покровськ-Дніпро-Львів

Компанія «Укрзалізниця» опублікувала графік евакуаційних поїздів на неділю, 12 червня. На сьогодні призначено лише один додатковий рейс. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Поїзд 234/233 вирушить о 16:30 за маршрутом Покровськ-Дніпро-Львів.

В «Укрзалізниці» зазначають, що час відправлення та прибуття поїздів можуть змінюватися, тому потрібно перевіряти актуальну інформацію на сайті компанії.

До слова, «Укрзалізниця» покращує приміське залізничне сполучення в рамках проєкту Kyiv City Express. Із 13 червня курсуватимуть п’ять пар поїздів за маршрутом Ніжин – Дарниця та зворотно.

До слова, Дарницький вагоноремонтний завод повернувся до роботи після обстрілу російських окупантів 5 червня.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Києву вранці 5 червня Дарницький вагоноремонтний завод втратив три цехи, але ремонт і виробництво вагонів тут спробують відновити у кооперації з іншими підприємствами галузі.