  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
  4. Росія збільшила кількість десантних кораблів у Чорному морі
рус
    Політика

    Росія збільшила кількість десантних кораблів у Чорному морі

    Росія збільшила кількість десантних кораблів у Чорному морі
    фото з відкритих джерел

    Зберігається загроза від 40 крилатих ракет

    Біля українських берегів у Чорному морі флот загарбників Росія посилила флот двома великими десантними кораблями. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

    При цьому зберігається загроза від 40 крилатих ракет. «Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі збільшилося на два великі десантні кораблі. Зберігається готовність до дій чотирьох десантних кораблів РФ», – йдеться у повідомленні.

    До слова, протягом доби 11 червня авіація ЗСУ тричі завдала жорстких ударів по російських військах на південному напрямку. Нагадаємо, Зеленський повідомив, на якому напрямку фронту є успіхи.

    Читайте також:

    Теги: росія окупанти Чорне море війна Україна окупація флот #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Росія збільшила кількість десантних кораблів у Чорному морі