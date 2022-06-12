Росія збільшила кількість десантних кораблів у Чорному морі

Зберігається загроза від 40 крилатих ракет

Біля українських берегів у Чорному морі флот загарбників Росія посилила флот двома великими десантними кораблями. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

При цьому зберігається загроза від 40 крилатих ракет. «Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі збільшилося на два великі десантні кораблі. Зберігається готовність до дій чотирьох десантних кораблів РФ», – йдеться у повідомленні.

До слова, протягом доби 11 червня авіація ЗСУ тричі завдала жорстких ударів по російських військах на південному напрямку. Нагадаємо, Зеленський повідомив, на якому напрямку фронту є успіхи.