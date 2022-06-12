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    Політика

    Білорусь посилює радіоелектронну розвідку біля кордону з Україною

    Білорусь посилює радіоелектронну розвідку біля кордону з Україною
    фото: Уніан

    Республіка проводить додаткові заходи з інженерного обладнання пунктів пропуску

    В прикордонних районах республіки Білорусь проводяться додаткові заходи з інженерного обладнання пунктів пропуску та розгортання додаткових засобів радіоелектронної боротьби. Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України станом на 6:00 12 червня.

    «В прикордонних районах республіки Білорусь проводяться додаткові заходи з інженерного обладнання пунктів пропуску та розгортання додаткових засобів радіоелектронної боротьби», – зазначається у повідомленні.

    Нагадаємо, триває 109-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть штурмові дії на Донбасі, але успіху не мають.

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    Теги: прикордонники Білорусь розвідка росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Білорусь посилює радіоелектронну розвідку біля кордону з Україною