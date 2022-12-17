«Укрзалізниця» попередила про затримку потягів: список рейсів

Рейс №3/4 Запоріжжя – Ужгород затримується на понад п'ять годин

«Укрзалізниця» попередила, що наразі із затримками рухаються 24 рейси. Про це повідомила пресслужба компанії.

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«Станом на 21:00 прямують із затримками понад годину 6 рейсів, 18 рейсів затримуються в межах години. За графіком курсує 44 поїзди», – йдеться в повідомленні.

Найбільші затримки зараз спостерігаються в таких рейсів:

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№3/4 Запоріжжя – Ужгород (+5 год 11 хв);

№31/32 Запоріжжя – Перемишль (+4 год 20 ха);

№711/712 Краматорськ – Київ (+3 год 29 хв);

№731/732 Дніпро – Київ (+2 год 35 хв);

№705/706 Перемишль – Київ (+1 год 05 хв);

№5/6 Запоріжжя – Рахів (+57 хв);

№749/750 Київ – Ужгород (+55 хв);

№32519/32520 Київ – Відень (+55 хв);

№120/119 Львів – Запоріжжя (+48 хв);

№119/120 Запоріжжя – Львів (+31 хв);

№91/92 Одеса – Харків (+30 хв);

№191/192 Одеса – Краматорськ (+30 год);

«Також готові до приймання рейсів, які прибудуть до головного вокзалу Києва під час комендантської години. Зустрінемо, напоїмо гарячим чаєм та забезпечимо трансфер столицею. Транзитним пасажирам підберемо найзручнішу пересадку», – додали в «Укрзалізниці».

Нагадаємо, ранок 16 грудня в Україні почався із масованої ракетної атаки російських терористів. У низці областей пролунали вибухи.

Кілька областей превентивно вимкнули електроенергію, щоб запобігти масштабним пошкодженням у разі влучання ворожих ракет.