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«Укрзалізниця» запустила потяги до шести країн. Куди можна поїхати у грудні

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
«Укрзалізниця» запустила потяги до шести країн. Куди можна поїхати у грудні
фото з відкритих джерел

Поїзди до інших країн курсуватимуть із різних міст України

Міжнародне сполучення залізницею активно розвивається. У грудні потягами можна буде дістатися до Польщі, Угорщини, Австрії, Словаччини, Молдови та Чехії. 

Дорога до Польщі стала для українців основним маршрутом виїзду за кордон. Зараз до цієї країни можна дістатися одним із 10 поїздів. Квитки продаються як у касах, так і онлайн на сайті «Укрзалізниці».

Київ – Варшава – два поїзди:
• 907К/908О - вирушає з Києва о 17:27, слідує через польські міста Хелм та Люблін, до Варшави прибуває о 10:09. Відправлення з Варшави о 17:49, прибуття до Києва о 13:12;
• 067К/068Л – маршрут той самий, але час у дорозі менший на 2 години: відправлення з Києва о 19:26, прибуття до Варшави о 10:12. Назад відправлення о 17:45, а прибуття до Києва о 12:07.

Київ – Перемишль – за цим маршрутом є 4 рейси на день:
• 715/716 - відправлення з Києва об 11:01, назад із Перемишля – о 23:30;
• 053/054 – відправлення з Києва о 19:46, назад із Перемишля – о 20:28;
• 705/706 - відправлення з Києва о 20:14, назад із Перемишля – о 9:45;
• 89/90 – відправлення з Києва о 22:52, назад із Перемишля – о 13:45;

Час у дорозі – від 10 до 15 годин. Рейс 053/054 слідує через Львів, а решта – ще через Вінницю, Хмельницький та Тернопіль.

Запоріжжя – Перемишль (032П/Д) – цим поїздом зручно їхати до Польщі зі Сходу України. Поїзд відправляється о 20:15 та прибуває до Перемишля о 15:18 наступного дня. Назад відправлення о 18:10, прибуття о 16:02.

Потяг також зупиняється у Дніпрі, Білій Церкві та Львові. 

Одеса – Перемишль (036 Ш/Л). Потяг відправляється о 14:58 і прямує через Хмельницький, Тернопіль та Львів. На кінцеву станцію прибуває о 6:30 наступного дня. У зворотному напрямку поїзд відправляється о 20:28 з Перемишля. До Одеси прибуває о 13:58 наступного дня. 

Київ – Хелм. Потяг 023К/024К вирушає о 23:52, у зворотному напрямку – о 16:00. Час у дорозі – 13 годин.

Харків – Хелм. Потяг 093О/094О відправляється о 14:07 із Харкова, у зворотному напрямку – о 16:00. Час у дорозі – 21 год.

Щодня прямує потяг до Угорщини та Австрії, проте квитки можна придбати тільки у міжнародних касах.

Поїзд 749 сполученням Київ – Будапешт – Відень слідує через станції Стрий, Воловець, Мукачево, Захонь, Демечер, Дебрецен, Пюштекладань, Кішуйсаллаш, Сільнок, Будапешт-Келенфельд, Дьєр, Хедьєшхалом. Відправлення з Києва о 12:57, прибуття до Будапешта о 8:20, Відня – о 11:21.

Ближчою з 11 грудня стане й Словаччина. Рейси прямуватимуть із Закарпаття. Квитки поки що можна купити тільки в касах.

Маршрутом Мукачево – Чоп – Кошице курсують два поїзди:

• 960/961 – вирушає з Мукачева о 14:48, прибуває до кінцевого пункту о 18:17;
• 962/963 – вирушає о 18:16, а прибуває о 21:33.

Чоп - Чієрна над Тіссоу. Потяг 8861/8860 відправляється з Чопа об 11:35, прибуття об 11:46 наступного дня.

Доїхати з Києва також можна до столиці Молдови. Квитки придбати можна у касах та онлайн.

Поїзд 351/352 Київ – Кишинів вирушає о 17:02, прямує через Вінницю та прибуває до Кишинева о 10:38. У зворотному напрямку відправлення о 17:45, прибуття об 11:48.

До Чехії можна дістатися поїздом 715 з Києва з пересадкою в Перемишлі. Звідти поїзд RJ 1000 слідує до Праги.

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» змінила схему продажу квитків до Варшави, а також розпочала продаж символічних квитків до Севастополя.

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Теги: Австрія потяг Польща Варшава Київ Запоріжжя Одеса Харків Угорщина Будапешт Відень Укрзалізниця

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