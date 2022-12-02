«Укрзалізниця» запустила потяги до шести країн. Куди можна поїхати у грудні

Поїзди до інших країн курсуватимуть із різних міст України

Міжнародне сполучення залізницею активно розвивається. У грудні потягами можна буде дістатися до Польщі, Угорщини, Австрії, Словаччини, Молдови та Чехії.

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Дорога до Польщі стала для українців основним маршрутом виїзду за кордон. Зараз до цієї країни можна дістатися одним із 10 поїздів. Квитки продаються як у касах, так і онлайн на сайті «Укрзалізниці».

Київ – Варшава – два поїзди:

• 907К/908О - вирушає з Києва о 17:27, слідує через польські міста Хелм та Люблін, до Варшави прибуває о 10:09. Відправлення з Варшави о 17:49, прибуття до Києва о 13:12;

• 067К/068Л – маршрут той самий, але час у дорозі менший на 2 години: відправлення з Києва о 19:26, прибуття до Варшави о 10:12. Назад відправлення о 17:45, а прибуття до Києва о 12:07.

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Київ – Перемишль – за цим маршрутом є 4 рейси на день:

• 715/716 - відправлення з Києва об 11:01, назад із Перемишля – о 23:30;

• 053/054 – відправлення з Києва о 19:46, назад із Перемишля – о 20:28;

• 705/706 - відправлення з Києва о 20:14, назад із Перемишля – о 9:45;

• 89/90 – відправлення з Києва о 22:52, назад із Перемишля – о 13:45;

Час у дорозі – від 10 до 15 годин. Рейс 053/054 слідує через Львів, а решта – ще через Вінницю, Хмельницький та Тернопіль.

Запоріжжя – Перемишль (032П/Д) – цим поїздом зручно їхати до Польщі зі Сходу України. Поїзд відправляється о 20:15 та прибуває до Перемишля о 15:18 наступного дня. Назад відправлення о 18:10, прибуття о 16:02.

Потяг також зупиняється у Дніпрі, Білій Церкві та Львові.

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Одеса – Перемишль (036 Ш/Л). Потяг відправляється о 14:58 і прямує через Хмельницький, Тернопіль та Львів. На кінцеву станцію прибуває о 6:30 наступного дня. У зворотному напрямку поїзд відправляється о 20:28 з Перемишля. До Одеси прибуває о 13:58 наступного дня.

Київ – Хелм. Потяг 023К/024К вирушає о 23:52, у зворотному напрямку – о 16:00. Час у дорозі – 13 годин.

Харків – Хелм. Потяг 093О/094О відправляється о 14:07 із Харкова, у зворотному напрямку – о 16:00. Час у дорозі – 21 год.

Щодня прямує потяг до Угорщини та Австрії, проте квитки можна придбати тільки у міжнародних касах.

Поїзд 749 сполученням Київ – Будапешт – Відень слідує через станції Стрий, Воловець, Мукачево, Захонь, Демечер, Дебрецен, Пюштекладань, Кішуйсаллаш, Сільнок, Будапешт-Келенфельд, Дьєр, Хедьєшхалом. Відправлення з Києва о 12:57, прибуття до Будапешта о 8:20, Відня – о 11:21.

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Ближчою з 11 грудня стане й Словаччина. Рейси прямуватимуть із Закарпаття. Квитки поки що можна купити тільки в касах.

Маршрутом Мукачево – Чоп – Кошице курсують два поїзди:

• 960/961 – вирушає з Мукачева о 14:48, прибуває до кінцевого пункту о 18:17;

• 962/963 – вирушає о 18:16, а прибуває о 21:33.

Чоп - Чієрна над Тіссоу. Потяг 8861/8860 відправляється з Чопа об 11:35, прибуття об 11:46 наступного дня.

Доїхати з Києва також можна до столиці Молдови. Квитки придбати можна у касах та онлайн.

Поїзд 351/352 Київ – Кишинів вирушає о 17:02, прямує через Вінницю та прибуває до Кишинева о 10:38. У зворотному напрямку відправлення о 17:45, прибуття об 11:48.

До Чехії можна дістатися поїздом 715 з Києва з пересадкою в Перемишлі. Звідти поїзд RJ 1000 слідує до Праги.

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» змінила схему продажу квитків до Варшави, а також розпочала продаж символічних квитків до Севастополя.