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Потяг Київ-Херсон курсуватиме по-новому: графік

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Потяг Київ-Херсон курсуватиме по-новому: графік
Поїзд буде прибувати вдень
фото: Тетяна Довгань

Години прибуття та відправлення змінили задля комфорту пасажирів 

З 1 грудня потяг Київ-Херсон курсуватиме за оновленим зручним графіком. Про це повідомляється в Telegram-каналі «Укрзалізниці».

З 1 грудня потяг №102/101 Київ-Херсон відправлятиметься до Києва в світлу пору доби – о 15:27. До Києва він прибуватиме на світанку, тобто до перших рейсів кільцевої електрички. 

«Квитки за оновленим графіком вже у продажу на сайті, у чат-боті та у застосунку», – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, «Укрзалізниця» у п’ятницю, 18 листопада, запустила потяг з Києва до Херсона.

 У вагонах перебували 200 пасажирів, які придбали квитки «до перемоги» у спільній ініціативі «Укрзалізниці» та UNITED24.

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Теги: Херсон потяг Telegram

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