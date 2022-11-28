Потяг Київ-Херсон курсуватиме по-новому: графік

Години прибуття та відправлення змінили задля комфорту пасажирів

З 1 грудня потяг Київ-Херсон курсуватиме за оновленим зручним графіком. Про це повідомляється в Telegram-каналі «Укрзалізниці».

З 1 грудня потяг №102/101 Київ-Херсон відправлятиметься до Києва в світлу пору доби – о 15:27. До Києва він прибуватиме на світанку, тобто до перших рейсів кільцевої електрички.

«Квитки за оновленим графіком вже у продажу на сайті, у чат-боті та у застосунку», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» у п’ятницю, 18 листопада, запустила потяг з Києва до Херсона.

У вагонах перебували 200 пасажирів, які придбали квитки «до перемоги» у спільній ініціативі «Укрзалізниці» та UNITED24.