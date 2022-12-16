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Кілька областей превентивно вимкнули світло

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кілька областей превентивно вимкнули світло
Електроенергію вимкнули у Черкаській: Кіровоградській та Житомирській областях
фото ілюстративне

Вимкнення світла дозволить запобігти масштабним пошкодженням у разі влучання ворожих ракет

У зв'язку із загрозою ракетного удару по об'єктах енерегтечної інфраструктури, енергетики застосовують відключення енергопостачання. Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

«Це дозволить запобігти масштабним пошкодженням у разі влучання ворожих ракет. Зберігайте спокій. Опісля закінчення тривоги енергоживлення буде відновлено», – йдеться в повідомленні.

Крім того, світло вимкнули і у Черкаській області.

«Триває масштабна повітряна тривога. Висока ймовірність ракетних ударів. У зв’язку з цим, за розпорядженням "Укренерго", по області застосовані спеціальні графіки аварійних відключень», – повідомляє голова місцевої ОВА Ігор Табурець.

Також електроенергію вимкнули у Кіровоградській області.

Нагадаємо, в Україні оголошена масштабна повітряна тривога. Перша група ракет противника вже зайшла в повітряний простір України.

До слова, триває 296-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Григорівка, Виїмка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба, Олександропіль, Новобахмутівка, Невельське, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині.

Теги: Житомирщина Черкащина Україна окупанти росія війна електроенергія

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