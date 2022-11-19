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Як херсонці зустрічали перший потяг з Києва: щемливі фото

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Як херсонці зустрічали перший потяг з Києва: щемливі фото
До деокупованого міста прибули 200 пасажирів, які купили «Квиток до перемоги»
фото з соцмереж

У складі поїзда до Херсона прибув поштовий вагон, який привіз до Херсона листи та посилки

Сьогодні, 19 листопада, до Херсона прибув пасажирський потяг із Києва. Це перший рейс з початку повномасштабної війни РФ проти України. У мережі вже з’явилися щемливі фото херсонців, які зустрічали потяг.

Відомо, що до деокупованого міста прибули 200 пасажирів, які купили «Квиток до перемоги». Також у складі поїзда є і поштовий вагон, який привіз до Херсона листи та посилки.

14 фото
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Як повідомлялося, через рашистів поїзд повільно їхав з двома порожніми вагонами спереду на випадок наїзду на міну, а морда тепловоза захищена металевими пластинами.

Наступні поїзди відправлятимуться з Києва до Херсона по парних числах, а з Херсона – по непарних.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Російські загарбники на Херсонщині просуваються вглиб на 15-20 км від облаштованих рубежів на лівому березі Дніпра, щоб убезпечитись від обстрілів ЗСУ. 

Також раніше «Главком» повідомляв, як російські пропагандисти відреагували на виведення окупаційного угрупування з Херсона.

До слова, «Укрзалізниця» розпочала продаж символічних квитків до Севастополя.

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Теги: Херсон Укрзалізниця війна росія окупанти

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