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Воїни відбили кілька наступів окупантів на Донеччині – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Воїни відбили кілька наступів окупантів на Донеччині – Генштаб
Українські бійці знешкодили розвідгрупу окупантів
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 15 серпня

Триває 173-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог намагається вести наступальні дії на Краматорському та Бахмутському напрямках, але успіху не має. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 15 серпня.

Волинський, Поліський та Сіверський напрямки

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. Ворог здійснив обстріли із ствольної артилерії в районах населених пунктів Люте, Іскрисківщина та Біловоди Сумської області.

Слобожанський напрямок

На Харківському напрямку противник обстріляв із танків та реактивної артилерії райони населених пунктів Світличне, Шаповалівка, Прудянка, Дементіївка, Питомник, Великі Проходи, Руські Тишки, Перемога, Верхній Салтів, Гусарівка, Базаліївка, Стара Гнилиця та Протопопівка. Завдав авіаційних ударів біля Ртищівки та Верхнього Салтова.

На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із артилерії різних типів неподалік Великої Комишувахи, Бражівки, Залимана, Вірнопілля, Мазанівки та Богородичного. Вів штурмові дії у напрямку Тихоцьке - Долина, успіху не мав, зазнав втрат, відійшов.

Донецький напрямок

На Краматорському напрямку противник намагається вести наступальні дії. Активно задіює штурмову та армійську авіацію. Зафіксовано обстріли неподалік Білогорівки, Григорівки, Стародубівки, Веселого, Федорівки та Сіверська.

На Бахмутському напрямку ворог активізував розвідку переднього краю нашої оборони, здійснював обстріли із артилерії та танків біля Торецька, Бахмутського, Білогорівки, Курдюмівки, Василівки, Зайцевого і Залізного. Завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Соледар. Вів наступальні бої в напрямках Соледара та Кодеми, успіху не мав, відійшов.

На Авдіївському напрямку зафіксовано обстріли поблизу Срібного, Красногорівки, Опитного, Первомайського, Новобахмутівки та Мар’їнки, а також авіаудар біля Красногорівки.

З метою покращення тактичного положення окупанти вели наступальні бої у напрямку Пісків та Первомайського, успіху не мали, відійшли.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вугледар, Велика Новосілка, Новомихайлівка, Новоданилівка, Тернувате, Бурлацьке, Чарівне, Зелене Поле, Мала Токмачка, Полтавка, Новоандріївка та Привільне. Ворог вів повітряну розвідку БпЛА біля Степногірська, Щербаків, Степового і Гуляйполя.

У напрямку населеного пункту Времівка наші воїни знешкодили розвідгрупу окупантів. Ворог вів наступальні бої у напрямку Павлівки, успіху не мав, відійшов.

Південнобузький напрямок

На Південнобузькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих районів. Здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Степова Долина, Лимани, Прибузьке, Новомиколаївка, Котляреве, Партизанське, Первомайське, Благодатне, Кобзарці, Веселий Кут, Тернівка, Андріївка, Лозове, Токарєве, Зарічне та Ольгине. Завдав авіаційних ударів поблизу Білогірка та Андріївки.

Противник вів повітряну розвідку БпЛА неподалік Снігурівки, Червоного Яру і Білої Криниці.

У готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу «Калібр».

«Російська пропаганда продовжує брехати, вигадуючи неіснуючі перемоги і покриваючи злочини своєї армії та найманців. Тому закликаємо довіряти інформації тільки з перевірених джерел та не розповсюджувати російські фейки і дезінформацію», – закликає Генштаб.

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Теги: війна росія Україна ЗСУ Генштаб окупанти

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