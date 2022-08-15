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Нічний обстріл Харкова: є перші дані про «прильоти»

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нічний обстріл Харкова: є перші дані про «прильоти»
У Харкові масовій руйнування через постійні ворожі обстріли
фото ілюстративне

Окупанти поцілили в одне з підприємств міста

У ніч на понеділок, 15 серпня, російські війська знову обстріляли Харків. Це сталося о 2:50. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Окупанти поцілили у Слобідський район міста. Потрапляння на територію одного із підприємств міста.

Інформації про загиблих чи поранених немає.

Раніше у соцмережі повідомили, що вночі у Харкові та Миколаєві пролунали вибухи.

За попередньою інформацією, росіяни запустили по Харкову чотири ракети, а всі решта вдарили по області.

У ніч на 14 серпня окупанти не обстрілювали Харків, але під обстрілами опинилася частина Харківської області

Внаслідок обстрілу постраждало троє жителів Зміївської громади.

Ніч на 13 серпня була для Харкова неспокійною – рашисти обстріляли кілька районів міста.

Постраждав коледж, були пошкоджені комунікації критичної інфраструктури, у кількох житлових будинках вилетіли шибки, осколками посікло кілька тролейбусів.

Теги: Харків війна росія Україна обстріл

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