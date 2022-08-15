Нічний обстріл Харкова: є перші дані про «прильоти»
Окупанти поцілили в одне з підприємств міста
У ніч на понеділок, 15 серпня, російські війська знову обстріляли Харків. Це сталося о 2:50. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Окупанти поцілили у Слобідський район міста. Потрапляння на територію одного із підприємств міста.
Інформації про загиблих чи поранених немає.
Раніше у соцмережі повідомили, що вночі у Харкові та Миколаєві пролунали вибухи.
За попередньою інформацією, росіяни запустили по Харкову чотири ракети, а всі решта вдарили по області.
У ніч на 14 серпня окупанти не обстрілювали Харків, але під обстрілами опинилася частина Харківської області.
Внаслідок обстрілу постраждало троє жителів Зміївської громади.
Ніч на 13 серпня була для Харкова неспокійною – рашисти обстріляли кілька районів міста.
Постраждав коледж, були пошкоджені комунікації критичної інфраструктури, у кількох житлових будинках вилетіли шибки, осколками посікло кілька тролейбусів.
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