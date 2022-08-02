«Укрзалізниця» запустила платформу з інформацією про міжнародні рейси

На сайті «Укрзалізниці» можна знайти зручні стиковки з місцевими залізницями та аеропортами

Можна одразу перейти на сайти іноземних залізниць

На сайті «Укрзалізниці» тепер можна знайти весь перелік міжнародних поїздів. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Оновили сторінку на нашому сайті https://uz-vezemo.com/eu-schedule/, де можна знайти весь перелік поїздів, які їдуть з України за кордон та зворотно, а також зручні стиковки з місцевими залізницями та аеропортами», – йдеться в повідомленні.

Відомство зазначає, що відтепер орієнтуватись в можливих варіантах пересадок зручніше, а ще – можна одразу перейти на сайти іноземних залізниць для купівлі квитків або на сайти аеропортів, щоб дізнатись про можливі варіанти вильотів з міст, куди можна дістатись залізницею.

«До речі, бачимо багато запитань щодо рейсу на Хелм – не хвилюйтесь, там трохи змінюється графік, найближчими днями квитки на дати після 15 серпня надійдуть у продаж», – додали в «Укрзалізниці».

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» повертає на маршрут двоповерховий потяг.

Крім цього, «Укрзалізниця» прискорює і змінює час відправлення поїзда Київ–Варшава та поїзда Хелм–Київ.

Нещодавно «Укрзалізниця» також анонсувала новий потяг до Одеси.