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    Українські солдати «глушать» радіоефір хеві-металом, щоб заважати окупантам – The Economist

    В Україні триває 34-й день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Українські солдати «глушать» радіоефір хеві-металом, щоб заважати окупантам – The Economist
    В Україні триває 34-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    фото з відкритих джерел

    Російське військове керівництво знало про проблему зі зв’язком понад десять років

    Війна в Україні показала, що російські військові фактично не мають сучасної системи зв'язку, яка дозволяє ефективно координувати дії підрозділів. Українські військові прослуховують радіоефіри противника, а також «глушать» його переговори музикою у стилі heavy metal прямо під час бою, пише The Economist.

    Багато підрозділів російської армії використовують в Україні для зв'язку незашифровані високочастотні канали, які можна прослуховувати, навіть використовуючи аматорську радіостанцію.

    Тому українські радіоаматори обмінювалися даними про російські військові радіочастоти, прослуховували їх, а потім аналізували записи переговорів. У перехоплених повідомленнях, зокрема, російські командири скаржаться на брак транспорту для вивезення загиблих з поля бою, «дружній вогонь», обмороження половини особового складу.

    Проблема зі зв'язком може бути однією з причин високих втрат серед найвищої командної ланки, припускає видання The Economist. Погана координація у військах змушує старших офіцерів особисто бути присутнім на полі бою і ставити себе під удар.

    При цьому російське військове керівництво знало про проблему зі зв’язком понад десять років. Ще під час війни в Грузії в серпні 2008 року брак армійських рацій призводив до того, що замість них використовувалися мобільні телефони і навіть «фельд'єгерська пошта»: офіцер штабу повітрянодесантних військ летів вертольотом, знаходив десантників на марші, висаджувався і ставив їм завдання.

    Нагадаємо, що в Україні триває 34-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Як повідомляв «Главком», у боях під Харковом окупанти втратили командира бригади та понад 1500 осіб.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Українські солдати «глушать» радіоефір хеві-металом, щоб заважати окупантам – The Economist