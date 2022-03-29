Українські солдати «глушать» радіоефір хеві-металом, щоб заважати окупантам – The Economist

Російське військове керівництво знало про проблему зі зв’язком понад десять років

Війна в Україні показала, що російські військові фактично не мають сучасної системи зв'язку, яка дозволяє ефективно координувати дії підрозділів. Українські військові прослуховують радіоефіри противника, а також «глушать» його переговори музикою у стилі heavy metal прямо під час бою, пише The Economist.

Багато підрозділів російської армії використовують в Україні для зв'язку незашифровані високочастотні канали, які можна прослуховувати, навіть використовуючи аматорську радіостанцію.

Тому українські радіоаматори обмінювалися даними про російські військові радіочастоти, прослуховували їх, а потім аналізували записи переговорів. У перехоплених повідомленнях, зокрема, російські командири скаржаться на брак транспорту для вивезення загиблих з поля бою, «дружній вогонь», обмороження половини особового складу.

Проблема зі зв'язком може бути однією з причин високих втрат серед найвищої командної ланки, припускає видання The Economist. Погана координація у військах змушує старших офіцерів особисто бути присутнім на полі бою і ставити себе під удар.

При цьому російське військове керівництво знало про проблему зі зв’язком понад десять років. Ще під час війни в Грузії в серпні 2008 року брак армійських рацій призводив до того, що замість них використовувалися мобільні телефони і навіть «фельд'єгерська пошта»: офіцер штабу повітрянодесантних військ летів вертольотом, знаходив десантників на марші, висаджувався і ставив їм завдання.

Нагадаємо, що в Україні триває 34-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», у боях під Харковом окупанти втратили командира бригади та понад 1500 осіб.