Воїн ЗСУ показав страшні кадри зі звільненого Ірпеня (відео)

Місто нарешті відбили з лап окупантів

Один із бійців ЗСУ, Артем Гурін, який за сумісництвом депутат Ірпінської міськради, опублікував перші відео звільненого міста Ірпеня.

На відео зйомка з дрону та землі: вулиця Університетська, вулиця Київська, вулиця Лісова, вулиця Київська, вулиця Пушкінська, центральний парк, ЖК Центральний, ЖК Смайл та ще кілька районів Ірпеня.

Масштаб трагедії вражає: багато пошкоджених будинків, ще більш повністю знищених, на землі лежать тіла мертвих жителів і солдатів.

Нагадаємо, що на початку березня у Ірпені, який був однією із найгарячіших точок російсько-української війни, загинув український актор кіно та дубляжу Павло Лі.

Ірпінь звільнили від російських окупантів тільки учора, 28 березня.

Міський голова Ірпеня повідомив, що у звільненому від окупантів місті пошкоджено 50% будинків.