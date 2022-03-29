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    Воїн ЗСУ показав страшні кадри зі звільненого Ірпеня (відео)

    Рашисти нанесли величезну шкоду інфраструктурі міста - Воїн ЗСУ показав страшні кадри зі звільненого Ірпеня (відео)
    Рашисти нанесли величезну шкоду інфраструктурі міста
    скріншот з відео: instagram/gurinartem

    Місто нарешті відбили з лап окупантів

    Один із бійців ЗСУ, Артем Гурін, який за сумісництвом депутат Ірпінської міськради, опублікував перші відео звільненого міста Ірпеня.

    На відео зйомка з дрону та землі: вулиця Університетська, вулиця Київська, вулиця Лісова, вулиця Київська, вулиця Пушкінська, центральний парк, ЖК Центральний, ЖК Смайл та ще кілька районів Ірпеня.

    Масштаб трагедії вражає: багато пошкоджених будинків, ще більш повністю знищених, на землі лежать тіла мертвих жителів і солдатів.

    Нагадаємо, що на початку березня у Ірпені, який був однією із найгарячіших точок російсько-української війни, загинув український актор кіно та дубляжу Павло Лі.

    Ірпінь звільнили від російських окупантів тільки учора, 28 березня.

    Міський голова Ірпеня повідомив, що у звільненому від окупантів місті пошкоджено 50% будинків.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Ірпінь Україна місто окупація #stoprussia
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    Воїн ЗСУ показав страшні кадри зі звільненого Ірпеня (відео)