Це увійде в історію: окупанти здійснили масовий суїцид в Чорнобильській зоні
Без жодної участі ЗСУ ось так підірвати здоров'я людей – що за командири у росіян?
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Врачи шутят, что если пациент очень хочет жить, то медицина бессильна. Логично. Как логично и обратное. Если пациент жить не хочет, кто тебе доктор? Но такой тяги к групповому суициду, как у российских оккупантов, я не знаю где можно встретить. Разве что в какой-то тоталитарной секте.
Новость: Российские солдаты в Чернобыльской зоне проехали на бронетехнике без радиационной защиты через высокотоксичную зону под названием «Рыжий лес», подняв облака радиоактивной пыли.
Я в Чернобыльской зоне работал еще в бытность свою инженером. И про риски и безопасность там вызубрил все раз и навсегда.
Ребята, это суицид. Наглотались и нахватали вы там в избытке. Это не моментально, как из пистолета в висок, но срок мытарств на этой грешной земле вы себе обрезали очень конкретно.
Главное, без всякого участия ЗСУ вот так угробить людей – что за командиры там у них?!
Массовый суицид. Войдет в историю тупости...
Джерело: блог Кирила Сазонова