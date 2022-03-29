Це увійде в історію: окупанти здійснили масовий суїцид в Чорнобильській зоні

Без жодної участі ЗСУ ось так підірвати здоров'я людей – що за командири у росіян?

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Врачи шутят, что если пациент очень хочет жить, то медицина бессильна. Логично. Как логично и обратное. Если пациент жить не хочет, кто тебе доктор? Но такой тяги к групповому суициду, как у российских оккупантов, я не знаю где можно встретить. Разве что в какой-то тоталитарной секте.

Новость: Российские солдаты в Чернобыльской зоне проехали на бронетехнике без радиационной защиты через высокотоксичную зону под названием «Рыжий лес», подняв облака радиоактивной пыли.

Я в Чернобыльской зоне работал еще в бытность свою инженером. И про риски и безопасность там вызубрил все раз и навсегда.

Ребята, это суицид. Наглотались и нахватали вы там в избытке. Это не моментально, как из пистолета в висок, но срок мытарств на этой грешной земле вы себе обрезали очень конкретно.

Главное, без всякого участия ЗСУ вот так угробить людей – что за командиры там у них?!

Массовый суицид. Войдет в историю тупости...

Джерело: блог Кирила Сазонова

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