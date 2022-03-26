3,5 тис. біженців із Маріуполя, яких блокували рашисти, відпустили з Бердянська

Зараз евакуйовані їдуть до Запоріжжя

Тисячі маріупольців змогли вирватися з полону окупантів

48 автобусів із маріупольцями змогли виїхали до Запоріжжя із Бердянська, де їх більше доби тримали в полоні окупанти. Відомо, що евакуювалися 3500 мешканців Маріуполя. Про це інформує Маріупольська міська рада.

Для того, аби виїхати на підконтрольну Україні територію, люди пішки вийшли на трасу, де більше доби чекали евакуаційну колону.

48 автобусів повністю заповнилися. Транспорт поїхав до Запоріжжя, де люди отримають всю необхідну допомогу: від продуктів харчування та медикаментів до розселення.

У міській раді Маріуполя розповіли, що, на жаль, одразу потрапити до Запоріжжя люди не змогли. Колону зупинили перед Василівкою та тримали майже добу.

Лише приблизно о 17:00 26 березня колона продовжила рух і прямує до центрів підтримки у Запоріжжі.

До слова, у Маріуполі ситуація досі залишається складною. Російські найманці продовжують руйнувати місто з допомогою усіх видів озброєнь.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти заблокували колону біженців з Маріуполя.

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