Банкова розповіла, скільки українців врятовано гумкоридорами за тиждень

Упродовж тижня з Маріуполя було вивезено понад 26 тис. людей

Протягом тижня із заблокованих російськими окупантами українських міст гуманітарними коридорами було евакуйовано 37606 людей. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Він назвав напрямки гуманітарних коридорів і кількість врятованих людей:

Запорізька область - 699 людей

Київська область - 9 488 людей

Маріуполь - 26 477 людей

Луганська область - 972 людини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до українського народу ввечері 25 березня повідомив, що упродовж тижня налагоджено роботу 18 гумкоридорів.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що днями планується відкриття нових гуманітарних коридорів на Київщині, а також відкриття коридорів Чернігівщині та в Херсонській області.

Як повідомлялося, ООН обіцяє домовитися з російським агресором про відкриття гуманітарного коридору в Херсон на 26 березня, аби завезти туди медикаменти та продукти.



