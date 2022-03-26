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    Події в Україні

    Банкова розповіла, скільки українців врятовано гумкоридорами за тиждень

    Людей з окупованих населених пунктів вивозять колонами автобусів - Банкова розповіла, скільки українців врятовано гумкоридорами за тиждень
    Людей з окупованих населених пунктів вивозять колонами автобусів

    Упродовж тижня з Маріуполя було вивезено понад 26 тис. людей

    Протягом тижня із заблокованих російськими окупантами українських міст гуманітарними коридорами було евакуйовано 37606 людей. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

    Він назвав напрямки гуманітарних коридорів і кількість врятованих людей:

    • Запорізька область - 699 людей
    • Київська область - 9 488 людей
    • Маріуполь - 26 477 людей
    • Луганська область - 972 людини

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до українського народу ввечері 25 березня повідомив, що упродовж тижня налагоджено роботу 18 гумкоридорів.

    Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що днями планується відкриття нових гуманітарних коридорів на Київщині, а також відкриття коридорів Чернігівщині та в Херсонській області.

    Як повідомлялося, ООН обіцяє домовитися з російським агресором про відкриття гуманітарного коридору в Херсон на 26 березня, аби завезти туди медикаменти та продукти.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація евакуація #stoprussia
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    Банкова розповіла, скільки українців врятовано гумкоридорами за тиждень