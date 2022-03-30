Збройні сили звільнили дорогу з Харкова до Чугуєва

Дорогу між Харковом та Чугуєвим контролює українська армія

Військовослужбовці 92-ї окремої механізованої бригади перевірили південно-східний виїзд із Харкова

Після звільнення села Мала Рогань під Харковом українські війська контролюють усю дорогу між обласним центром та Чугуєвим. Про це пише «Чугуївська правда».

Ця частина Харківщини знаходиться під контролем воїнів 92-ї окремої механізованої бригади та військовослужбовців харківського гарнізону.

За наявною інформацією, дорога між Харковом та Чугуєвим повністю звільнена від російських окупантів.

Також українські захисники виявили, що рашисти, відступаючи з Чугуєва, підірвали міст через Сіверський Донець, що сполучав Чугуїв та сусіднє село Колугино-Башкирківка.

ЗМІ повідомляють також про факти злочинців окупаційних військ проти цивільного населення у вищезгаданих населених пунктах. Деталі поки що невідомі.

Нагадаємо, контроль над східними передмістями Харкова, Ольхівкою та Малою Роганню, українські Збройні сили повернули учора, 29 березня.

Додамо, що Чугуїв був обстріляний російськими окупантами ще у перший день війни, 24 лютого.

Пізніше стало відомо, що авіа удари рашистів знищили злітно-посадкову смугу військового аеродрому, будівлю залізничного вокзалу та мости через Сіверський Донець. Також внаслідок авіаударів серйозно постраждав приватний сектор Осинівки, одного із районів Чугуєва.

Українська армія звільнила Чугуїв ще 7 березня, але прямого сполучення із Харковом це місто не мало, бо дорогу контролювали російські війська.