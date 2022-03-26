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    Події в Україні

    «Укрзалізниця» призначила евакуаційний потяг до Чехії (графік)

    Поїзд №911 Мостиська ІІ &ndash; Богумін відправлятиметься зі станції Мостиська&nbsp; - «Укрзалізниця» призначила евакуаційний потяг до Чехії (графік)
    Поїзд №911 Мостиська ІІ – Богумін відправлятиметься зі станції Мостиська 
    фото з відкритих джерел

    Українці зможуть поїхати до Чехії безкоштовно

    «Чеські залізниці» спільно з «Укрзалізницею» домовилися про евакуаційний рейс із Мостиської у Львівській області до міста Богумін. Українці зможуть поїхати безкоштовно. Про це повідомляє офіційний Telegram-канал УЗ.

    «Поїзд №911 Мостиська ІІ – Богумін відправлятиметься зі станції Мостиська 27 березня о 15:15 та прибуватиме в Богумін о 21:26», – йдеться у повідомленні.

    Мешканці інших міст можуть дістатися до Мостиської електропоїздом зі Львова. Найзручніший рейс відправляється з міста Лева о 9:02. Прибуття до станції Мостиська ІІ – об 11:03.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» повертає платний проїзд неевакуаційними поїздами, а також закордонними рейсами. При цьому евакуаційні поїзди внутрішнього сполучення та міжміські електрички залишаться безкоштовними.

    Також «Укрзалізниця» відкриває продаж квитків на поїзд Інтерсіті+ сполученням Київ–Перемишль.

    До слова, 28 березня припиниться пасажирське залізничне сполучення між столицею Фінляндії Гельсінкі та російським Санкт-Петербургом. Це останній залізничний маршрут між Росією та Євросоюзом.

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    Теги: росія окупанти війна Укрзалізниця Чехія Україна окупація евакуація #stoprussia
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    «Укрзалізниця» призначила евакуаційний потяг до Чехії (графік)