«Укрзалізниця» призначила евакуаційний потяг до Чехії (графік)

Українці зможуть поїхати до Чехії безкоштовно

«Чеські залізниці» спільно з «Укрзалізницею» домовилися про евакуаційний рейс із Мостиської у Львівській області до міста Богумін. Українці зможуть поїхати безкоштовно. Про це повідомляє офіційний Telegram-канал УЗ.

«Поїзд №911 Мостиська ІІ – Богумін відправлятиметься зі станції Мостиська 27 березня о 15:15 та прибуватиме в Богумін о 21:26», – йдеться у повідомленні.

Мешканці інших міст можуть дістатися до Мостиської електропоїздом зі Львова. Найзручніший рейс відправляється з міста Лева о 9:02. Прибуття до станції Мостиська ІІ – об 11:03.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» повертає платний проїзд неевакуаційними поїздами, а також закордонними рейсами. При цьому евакуаційні поїзди внутрішнього сполучення та міжміські електрички залишаться безкоштовними.

Також «Укрзалізниця» відкриває продаж квитків на поїзд Інтерсіті+ сполученням Київ–Перемишль.

До слова, 28 березня припиниться пасажирське залізничне сполучення між столицею Фінляндії Гельсінкі та російським Санкт-Петербургом. Це останній залізничний маршрут між Росією та Євросоюзом.

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