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    Події в Україні

    «Укрзалізниця» опублікувала графік евакуаційних поїздів на 30 березня

    Потяги вирушать по Україні та за кордон - «Укрзалізниця» опублікувала графік евакуаційних поїздів на 30 березня
    Потяги вирушать по Україні та за кордон
    фото з відкритих джерел

    Триває евакуація переселенців

    «Укрзалізниця» опублікувала графік евакуаційних поїздів на 30 березня, включно із міжнародними рейсами. Про це йдеться на сайті «Укрзалізниці».

    Евакуаційні поїзди на 30 березня

    Краматорськ:

    • 13:00 – №278/277 Краматорськ–Львів;
    • 16:00 – №280/279 Краматорськ–Львів.

    Інші:

    • 14:00 – 5501 Новозолотаровка–Лозова
    • 16:10 – 7931 Покровськ–Дніпро
    • 23:30 – 234/233 Чоп–Дніпро

    Міжнародні евакуаційні рейси на 30 березня

    Польща:

    • 07:10 – 35/36 Львів–Пшемисль*
    • 08:30 – 715/716 Київ–Пас-Вінниця* (11:25) – Пшемисль*
    • 10:30 – 901/902 Дніпро–Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)
    • 17:02 – 814/813 Львів–Хелм
    • 18:22 – 35/36 Одеса–Пшемисль*
    • 19:13 – 67/68-910/909 Київ–Варшава/Київ–Хелм*

    * квитки у продажу

    Словаччина:

    • 11:35 №8661 Чоп–Чієрна-над-Тіссоу–Кошице *(прибуття 13:49)
    • 16:50 №961 Чоп–Чієрна-над-Тісоу–Кошице* (прибуття 18:13)

    * квитки у продажу

    Угорщина:

    • Протягом дня з інтервалом в три години курсують вісім пар поїздів Чоп–Захонь*
    • 12:30 №33 Мукачево–Будапешт*
    • 16:30 №32521 Мукачево–Будапешт*

    * квитки у продажу

    Чехія:

    • 12:00 №911 Мостиська 1–Богумін

    Румунія:

    • 23:23 Одеса–Ізмаїл–Ісакча (Румунія)

    Австрія:

    • 14:07 №749/750 Київ–Львів (21:00) – Відень

    Нагадаємо, відновлюється продаж залізничних квитків за десять днів до відправки (перелік рейсів)

    Також «Укрзалізниця» визначила 50 вагонів у 32 пасажирських поїздах для доставки гуманітарного вантажу.

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    Теги: Австрія росія окупанти війна Укрзалізниця Румунія Україна Відень окупація #stoprussia
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    «Укрзалізниця» опублікувала графік евакуаційних поїздів на 30 березня