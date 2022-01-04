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    В Антикорупційній прокуратурі розказали, як просувається «справа Труханова»

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    Справа, про яку розповів голова САП &ndash; не єдина, в якій фігурує очільник Одеси Геннадій Труханов - В Антикорупційній прокуратурі розказали, як просувається «справа Труханова»
    Справа, про яку розповів голова САП – не єдина, в якій фігурує очільник Одеси Геннадій Труханов
    фото: slovoidilo.ua

    Мер Одеси отримав підозру щодо низки земельних махінацій

    У справі чинного мера Одеси Геннадія Труханова, який отримав підозру щодо низки земельних махінацій на Одещині, проходить 16 підозрюваних осіб. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів виконувач обов’язків голови Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) Максим Грищенко.

    «Підозри вручали у жовтні, і через те, що одразу вирішувалось питання запобіжних заходів – прокурори впродовж місяця прийняли участь у декількох десятках судових засідань тільки щодо обрання таких запобіжних заходів», – пояснив керівник САП.

    Максим Грищенко додав, що наразі запобіжні заходи та терміни слідства у цій справі продовжені, а справа все ще перебуває на першій стадії – продовжується розслідування кримінального провадження.

    Нагадаємо, 11 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав для міського голови Одеси Геннадія Труханова запобіжний захід у вигляді застави розміром 30 млн грн та особистого зобов'язання. Представники НАБУ та Антикорупційної прокуратури просили про взяття під варту.

    Ідеться про справу щодо заволодіння земельними ділянками у місті. Слідство вважає, що підозрювані були причетні до заволодіння земельними ділянками в Одесі, яке фігуранти справи називали «орендою».

    Це не єдина справа щодо мера Одеси. У серпні 2020 року правоохоронці передали до суду обвинувальний акт в одній зі справ Труханова. Стосується вона приховування у декларації майна дружини на мільйони гривень. Однак Вищий антикорупційний суд закрив це провадження.

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    Теги: НАБУ мер САП Геннадій Труханов корупція Вищий антикорупційний суд Максим Грищук
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    В Антикорупційній прокуратурі розказали, як просувається «справа Труханова»