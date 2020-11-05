ВАКС закрив справу проти Труханова щодо брехні у е-декларації

Геннадій Труханов у ВАКС не з'явився, але був присутнім через відеозв'язок

Таке рішення ВАКС ухвалив після скасування Конституційним судом е-декларування

Труханова підозрювали у декларуванні недостовірної інформації на загальну суму 32,48 млн грн за 2015 рік і 18,81 млн грн за 2016 рік. За даними НАБУ, Труханов не задекларував квартиру, два паркомісця, дачу, нежитлову нерухомість, два автомобілі, частки в ряді суб'єктів господарювання, відсотки за вкладами в банках.

Як повідомляє Суспільне, всі обвинувачення з Труханова були зняті судом 5 листопада. Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не заперечував проти цього рішення.

«Фактично, сторона обвинувачення була змушена погодитися з наявністю підстав для закриття провадження, враховуючи рішення Конституційного суду, який скасував статтю про декларування недостовірної інформації», – сказав прокурор САП Віталій Шкрум.

Захист Труханова задоволений рішенням суду, крім того, він просив покласти судові витрати, а це 35 тисяч гривень на експертів. Суд це клопотання відхилив.

Сам Труханов у ВАКС не з'явився, але був присутнім через відеозв'язок.

Розслідування щодо Труханова НАБУ почало у листопаді 2017 року, 11 березня 2019 меру Одеси повідомили про підозру.

3 листопада ВАКС був змушений закрити першу справу через скандальне рішення КСУ, а саме проти колишнього голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля.

Конституційний суд повідомив про скасування е-декларування 28 жовтня, після чого НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій. Рішення КС спровокувало конституційну кризу, через скасування е-декларування Євросоюз допустив призупинення безвізу з Україною.