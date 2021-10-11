Суд відпустив Труханова під заставу у 30 млн грн

Ідеться про справу щодо заволодіння земельними ділянками у місті. Слідство вважає, що підозрювані були причетні до заволодіння земельними ділянками в Одесі, яке фігуранти справи називали «орендою».

За даними слідства, у 2016–2019 роках громада Одеси втратила щонайменше шість земельних ділянок загальною площею 15,9 гектара та незаконно витратила з місцевого бюджету 131 мільйон гривень. Результати експертизи встановили, що це призвело до шкоди на 689 мільйонів гривень.

Сторона обвинувачення під час засідання суду наполягала, що Труханов зловживав свої службовим становищем.

Натомість Труханов та його адвокати провини не визнали. Кажуть, що підозра та документи у справі не доведені. Сам мер заявив, що всі підписані ним документи перевіряли в профільних депутатських комісіях та юридичному департаменті міськради. Крім того, за його словами, зазначені земельні ділянки досі перебувають у власності міста та орендуються забудовником.

Також Труханов зробив заяву перед судом.

6 жовтня стало відомо, що генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова повідомила про підписання підозри міському голові Одеси Геннадію Труханову.

У відповідь мер Одеси Геннадій Труханов записав відео, на якому стверджує, що всі звинувачення НАБУ безпідставні та штучно створені.

8 жовтня стали відомі нові прізвища підозрюваних у справі мера Одеси Труханова та злочинного угруповання, які підозрюються НАБУ в корупції. Крім Труханова, названо ще дев'ять прізвищ і оприлюднений текст самої підозри.

Як раніше повідомлялося, фірма одеського мера зірвала черговий джек-пот – виграла тендер на 2,2 млрд грн на будівництво автомобільної дороги загального користування державного значення М-28 Одеса–Южний.

Це не єдина справа щодо мера Одеси. У серпні 2020 року правоохоронці передали до суду обвинувальний акт в одній зі справ Труханова. Стосується вона приховування у декларації майна дружини на мільйони гривень. Однак Вищий антикорупційний суд закрив це провадження.