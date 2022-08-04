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В багатьох регіонах пройдуть дощі: якою буде погода 4 серпня

Альона Боженко
Сьогодні, 05:17 glavcom.ua
В багатьох регіонах пройдуть дощі: якою буде погода 4 серпня
Прогноз погоди на 4 серпня
фото із відкритих джерел

Лише західна частина України радітиме сонечку та теплу

У четвер, 4 серпня, в Україні буде переважно дощова погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вдень середня температура повітря в Україні буде на рівні +24...+28°С. Найтепліше буде у південних областях, а також у Луганську та Ужгороді – там стовпчик термометра сягне +28...+30°С.

Короткочасні дощі прогнозують у більшості областей країни. На Лівобережжі оголошено жовтий рівень небезпеки — можливе посилення вітру до 12 м/с. Лише західна частина України радітиме сонечку та теплу.

У Києві 4 серпня прогнозують короткочасні дощі, подекуди з грозами. Температура повітря вдень прогріється до +24...+26°С. Вночі також можливі опади, стовпчик термометра опуститься до +16...+18°С.

В багатьох регіонах пройдуть дощі: якою буде погода 4 серпня фото 1

Нагадаємо, 3 серпня у Київській області через погіршення погодних умов відбулися масові аварійні відключення. Аварійні бригади переведені в посилений режим роботи.

Зауважимо, за прогнозами синоптиків у серпні 2022 року середня місячна температура повітря прогнозується в межах 20-25 градусів тепла, в Карпатах 17-19 градусів. Це на 1,5-2,0 градусів вище за норму. 

Теги: прогноз погоди Україна дощ

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