В багатьох регіонах пройдуть дощі: якою буде погода 4 серпня

Лише західна частина України радітиме сонечку та теплу

У четвер, 4 серпня, в Україні буде переважно дощова погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вдень середня температура повітря в Україні буде на рівні +24...+28°С. Найтепліше буде у південних областях, а також у Луганську та Ужгороді – там стовпчик термометра сягне +28...+30°С.

Короткочасні дощі прогнозують у більшості областей країни. На Лівобережжі оголошено жовтий рівень небезпеки — можливе посилення вітру до 12 м/с. Лише західна частина України радітиме сонечку та теплу.

У Києві 4 серпня прогнозують короткочасні дощі, подекуди з грозами. Температура повітря вдень прогріється до +24...+26°С. Вночі також можливі опади, стовпчик термометра опуститься до +16...+18°С.

Нагадаємо, 3 серпня у Київській області через погіршення погодних умов відбулися масові аварійні відключення. Аварійні бригади переведені в посилений режим роботи.

Зауважимо, за прогнозами синоптиків у серпні 2022 року середня місячна температура повітря прогнозується в межах 20-25 градусів тепла, в Карпатах 17-19 градусів. Це на 1,5-2,0 градусів вище за норму.