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Негода у Мелітополі: вітер зірвав дах будинку, під завалами люди (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
Вчора, 13:12 glavcom.ua
Негода у Мелітополі: вітер зірвав дах будинку, під завалами люди (фото, відео)
фото: riamelitopol

На місце події прибули рятувальники окупаційної влади

 

 

У Мелітополі, де з самого ранку вирує негода, сильний вітер зірвав дах на будівлі біля центрального ринку. Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

Грози, вітри, сильний дощ і град спричинили неприємності в місті. Над тротуаром нависали металеві листи. Крім того, на дорозі обвалилася частина даху на припарковані автомобілі. За словами очевидців, в одній з машин є люди, яким потрібна допомога. На місце події прибули рятувальники окупаційної влади.

 

 

 

Як повідомлялося, рашисти ставлять техніку в житлових кварталах Мелітополя.  Також повідомлялося, що окупанти погрожують зруйнувати Мелітополь у разі відступу

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Теги: негода вітер

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