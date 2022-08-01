Негода у Мелітополі: вітер зірвав дах будинку, під завалами люди (фото, відео)

На місце події прибули рятувальники окупаційної влади

У Мелітополі, де з самого ранку вирує негода, сильний вітер зірвав дах на будівлі біля центрального ринку. Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

Грози, вітри, сильний дощ і град спричинили неприємності в місті. Над тротуаром нависали металеві листи. Крім того, на дорозі обвалилася частина даху на припарковані автомобілі. За словами очевидців, в одній з машин є люди, яким потрібна допомога. На місце події прибули рятувальники окупаційної влади.

Як повідомлялося, рашисти ставлять техніку в житлових кварталах Мелітополя. Також повідомлялося, що окупанти погрожують зруйнувати Мелітополь у разі відступу.