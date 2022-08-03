На Київщині через негоду сталися масові відключення електрики
Основні підключення обіцяють виконати до 22:00
У Київській області через погіршення погодних умов відбулися масові аварійні відключення. Аварійні бригади переведені в посилений режим роботи. Про це повідомляє пресслужба місцевої ОВА.
«Станом на зараз (20:00, – ред.) відключені повністю сім ліній 10 кВ та 337 ТП, знеструмлено повністю сім населених пунктів, 13 – частково», – йдеться в повідомленні.
Фахівці працюють над ліквідацією наслідків негоди. Основні підключення будуть виконані до 22:00 3 серпня.
«Переконливо просимо не нехтувати правилами безпеки! Під час злив та поривів вітру не наближайтеся до обірваних проводів, рекламних конструкцій, дерев тощо», – додали в ОВА.
Правила поведінки під час грози:
- зачиніть всі вікна та двері;
- не можна паркувати під деревами або високими конструкціями;
- уникайте металевих парканів, стін, вуличних ліхтарів;
- не ховайтеся від грози на підвищенні;
- вимкніть електричні прилади;
- не можна купатися у водоймах;
- не телефонуйте з мобільного телефону.
Зазначимо, що за даними «Укргідрометцентру», негода на Київщині протримається до кінця доби 3 серпня.
Загалом несприятлива погода очікується на усьому Лівобережжі. Окрім грози, можливі град та шквали 15-20 м/с.
Нагадаємо, що у серпні 2022 року середня місячна температура повітря прогнозується в межах 20-25 градусів тепла, в Карпатах 17-19 градусів. Це на 1,5-2,0 градусів вище за норму.
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