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На Київщині через негоду сталися масові відключення електрики

Іванна Гордійчук
Сьогодні, 20:53 glavcom.ua
На Київщині через негоду сталися масові відключення електрики
У Київській області повністю знеструмлено сім населених пунктів, 13 – частково
фото ілюстративне

Основні підключення обіцяють виконати до 22:00

У Київській області через погіршення погодних умов відбулися масові аварійні відключення. Аварійні бригади переведені в посилений режим роботи. Про це повідомляє пресслужба місцевої ОВА.

«Станом на зараз (20:00, – ред.) відключені повністю сім ліній 10 кВ та 337 ТП, знеструмлено повністю сім населених пунктів, 13 – частково», – йдеться в повідомленні.

Фахівці працюють над ліквідацією наслідків негоди. Основні підключення будуть виконані до 22:00 3 серпня.

«Переконливо просимо не нехтувати правилами безпеки! Під час злив та поривів вітру не наближайтеся до обірваних проводів, рекламних конструкцій, дерев тощо», – додали в ОВА.

Правила поведінки під час грози:

  • зачиніть всі вікна та двері;
  • не можна паркувати під деревами або високими конструкціями;
  • уникайте металевих парканів, стін, вуличних ліхтарів;
  • не ховайтеся від грози на підвищенні; 
  • вимкніть електричні прилади;
  • не можна купатися у водоймах;
  • не телефонуйте з мобільного телефону.

Зазначимо, що за даними «Укргідрометцентру», негода на Київщині протримається до кінця доби 3 серпня.

Загалом несприятлива погода очікується на усьому Лівобережжі. Окрім грози, можливі град та шквали 15-20 м/с.

Нагадаємо, що у серпні 2022 року середня місячна температура повітря прогнозується в межах 20-25 градусів тепла, в Карпатах 17-19 градусів. Це на 1,5-2,0 градусів вище за норму. 

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