Кабмін змінив правила ввезення гуманітарки

Українці зможуть моніторити, хто і яку гуманітарну допомогу привіз, а також де її роздав

У разі прийняття змін українцям стане набагато легше ввозити допомогу до країни

У процесі війни гуманітарна допомога грає одну з ключових ролей у більш-менш комфортному проживанні ВПО та постраждалих від агресії РФ, а також ефективній роботі наших захисників. Мінсоцполітики України спільно з волонтерами підготувало нові правила ввезення гуманітарної допомоги – у міністерстві наголосили, що цей процес має стати публічним.

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У публікації йдеться, що Кабінету міністрів представлять проєкт постанови «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану».

У разі його успішного ухвалення українці зможуть моніторити, хто і яку гуманітарну допомогу привіз, а також де її роздав. Волонтери, своєю чергою, отримають легку та зручну платформу реєстрації та обліку декларацій.

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У Мінсоцполітики перерахували основні зміни:

Електронний облік та єдина база - паперові декларації та робочі групи залишаться у минулому, а всі дані зберігатимуться у «Єдиній автоматизованій системі».

Усі ГО, які мають ЄДРПОУ, зможуть самостійно ввозити гуманітарну допомогу.

Формула звітності для волонтерів буде максимально простою: роздав (кг) – залишилося на складі (кг).

Для товарів подвійного призначення (дрони, зброя, тепловізори, бронежилети, системи зв'язку та ін.) скасували гарантійні листи; звіти щодо цієї групи товарів не будуть публічними.

Міністерство визначило дату запуску нових правил на 15 листопада, при цьому, згідно з розробленою ним моделлю, все буде дуже просто.

Для ввезення гуманітарної допомоги потрібно буде зареєструватися в системі, подати декларацію, ввезти гуманітарку, розподілити, після чого звітувати.

Раніше ми повідомляли, що український поштовий оператор «Нова пошта» доставляє посилки для військових безкоштовно, тобто власним коштом, при цьому програмою може скористатися кожен охочий. У компанії зазначили, що можна отримати необмежену кількість промокодів, але на тиждень загальний обʼєм відправлень за ними – до 1000 кг.