Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

«Нова пошта» безкоштовно доставлятиме посилки для військових

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Нова пошта» безкоштовно доставлятиме посилки для військових
Компанія зазначє, що можна отримати необмежену кількість промокодів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Загальний обʼєм відправлень за безкоштовними промокодами – до 1000 кг на тиждень

Український поштовий оператор «Нова пошта» доставляє посилки для військових безкоштовно, тобто власним коштом. Програмою може скористатися кожен охочий. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Для цього потрібно:

  • заповнити форму за посиланням;
  • вказати, для якого підрозділу доставка;
  • отримати промокод. Заявка буде розглянута протягом двох робочих днів.

У компанії зазначили, що можна отримати необмежену кількість промокодів, але на тиждень загальний обʼєм відправлень за ними – до 1000 кг.

Зазначимо, що програма «Гуманітарна пошта України» діє з 2014 року. За цей час Нова пошта доставилавласним коштом майже 1 млн посилок для військових. З початку 2023 року програмою разової допомоги Нової пошти вже скористалися 16 тис. українців та 1500 благодійних фондів і волонтерів.

Нагадаємо, що незабаром «Нова пошта» відкриє нові відділення в двох європейських країнах. Починаючи з вересня, кур'єрська компанія «Нова пошта» розпочне свою діяльність в Латвії та Естонії. З жовтня планується відкриття відділень компанії. 

Теги: Нова пошта військові

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Туреччина засудила огляд турецького судна росіянами
Напруга у Чорному морі: Туреччина відкрито пригрозила Росії
Сьогодні, 08:18
Гуров загинув у результаті аварії навчально-бойового літака Л-39 у російській республіці Адигея
У Росії розбився командир навчальної авіабази
15 серпня, 14:59
«Нова пошта» з вересня почне працювати ще у двох країнах ЄС
«Нова пошта» з вересня почне працювати ще у двох країнах ЄС
15 серпня, 07:38
У Полтаві стався вибух в багатоповерхівці
Вибух у багатоповерхівці Полтави, загибель екснардепа на фронті: головне за ніч
7 серпня, 07:17
З перших днів російської агресії офіцер Сергій Пантелюк став на захист рідної землї
Загинув у день, коли народилася донька. Хвилина мовчання: згадаймо Сергія Пантелюка
4 серпня, 09:00
Українські воїни ризикують життям. Вони хочуть елементарної поваги
Чому не варто дратувати військових
2 серпня, 17:56
Денис загинув у 31 рік
Хвилина мовчання: згадаймо науковця Дениса Борисова
26 липня, 09:00
Для встановлення остаточної причини смерті військового проводиться судово-медична експертиза
У столичній лікарні за нез’ясованих обставин помер військовий
19 липня, 19:52
Закон на час дії воєнного стану дозволяє приймати на військову службу офіцерів від 20 до 40 років
Військові без вищої освіти можуть отримати офіцерські звання: Зеленський підписав закон
18 липня, 19:53

Особисті фінанси

«Нова пошта» безкоштовно доставлятиме посилки для військових
«Нова пошта» безкоштовно доставлятиме посилки для військових
«Укрпошта» розпочала надсилати пенсії українцям у Польщу: як отримати переказ
«Укрпошта» розпочала надсилати пенсії українцям у Польщу: як отримати переказ
Стало відомо, за яку суму переказу картку можуть заблокувати: клієнт розповів історію
Стало відомо, за яку суму переказу картку можуть заблокувати: клієнт розповів історію
Нові квартири в іпотеку під 7%: держава відкрила єОселю для всіх, хто не має житла
Нові квартири в іпотеку під 7%: держава відкрила єОселю для всіх, хто не має житла
Персики, груші, сливи. Скільки коштують фрукти в супермаркетах (фото)
Персики, груші, сливи. Скільки коштують фрукти в супермаркетах (фото)
Кабмін розширив програму виплат на оздоровлення дітей: хто має право на гроші
Кабмін розширив програму виплат на оздоровлення дітей: хто має право на гроші

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
75K
Розвідка повідомила, що Росія готує на День Незалежності України
25K
День Незалежності. Тривожно...
22K
В Україні була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
18K
Національний музей денацифікованої історії. Куди зник тисячолітній меч «Коваль Людота»?
12K
У Нижньому Новгороді невідомі розвісили прапор України навпроти будівлі ФСБ (фото)
8860
ЗСУ показали, як знищили ворожий вертоліт шведським зенітно-ракетним комплексом RBS-70

Новини

Коли буде перемога України у війні: Держдеп дав відповідь
Сьогодні, 07:40
ЗСУ зірвали спроби окупантів відновити втрачене положення у двох районах – Генштаб
Сьогодні, 06:45
Спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 18 серпня
Сьогодні, 05:30
18 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:29
Міноборони Великої Британії похвалило українських енергетиків за підготовку до зими
Вчора, 15:10
20 боїв за добу: Генштаб назвав найгарячіші ділянки фронту
Вчора, 06:38

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту