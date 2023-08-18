«Нова пошта» безкоштовно доставлятиме посилки для військових

Загальний обʼєм відправлень за безкоштовними промокодами – до 1000 кг на тиждень

Український поштовий оператор «Нова пошта» доставляє посилки для військових безкоштовно, тобто власним коштом. Програмою може скористатися кожен охочий. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Для цього потрібно:

заповнити форму за посиланням;

вказати, для якого підрозділу доставка;

отримати промокод. Заявка буде розглянута протягом двох робочих днів.

У компанії зазначили, що можна отримати необмежену кількість промокодів, але на тиждень загальний обʼєм відправлень за ними – до 1000 кг.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначимо, що програма «Гуманітарна пошта України» діє з 2014 року. За цей час Нова пошта доставилавласним коштом майже 1 млн посилок для військових. З початку 2023 року програмою разової допомоги Нової пошти вже скористалися 16 тис. українців та 1500 благодійних фондів і волонтерів.

Нагадаємо, що незабаром «Нова пошта» відкриє нові відділення в двох європейських країнах. Починаючи з вересня, кур'єрська компанія «Нова пошта» розпочне свою діяльність в Латвії та Естонії. З жовтня планується відкриття відділень компанії.