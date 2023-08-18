«Нова пошта» безкоштовно доставлятиме посилки для військових
Загальний обʼєм відправлень за безкоштовними промокодами – до 1000 кг на тиждень
Український поштовий оператор «Нова пошта» доставляє посилки для військових безкоштовно, тобто власним коштом. Програмою може скористатися кожен охочий. Про це повідомляє пресслужба компанії.
Для цього потрібно:
- заповнити форму за посиланням;
- вказати, для якого підрозділу доставка;
- отримати промокод. Заявка буде розглянута протягом двох робочих днів.
У компанії зазначили, що можна отримати необмежену кількість промокодів, але на тиждень загальний обʼєм відправлень за ними – до 1000 кг.
Зазначимо, що програма «Гуманітарна пошта України» діє з 2014 року. За цей час Нова пошта доставилавласним коштом майже 1 млн посилок для військових. З початку 2023 року програмою разової допомоги Нової пошти вже скористалися 16 тис. українців та 1500 благодійних фондів і волонтерів.
Нагадаємо, що незабаром «Нова пошта» відкриє нові відділення в двох європейських країнах. Починаючи з вересня, кур'єрська компанія «Нова пошта» розпочне свою діяльність в Латвії та Естонії. З жовтня планується відкриття відділень компанії.
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