У Маріуполі чоловік погрожував барменці. Очевидці стверджують: через українську мову (відео)

Інцидент відбувся напередодні сьомих роковин обстрілу міста російськими окупантами

Напередодні сьомих роковин обстрілу Маріуполя, внаслідок якого загинули 30 та постраждали 128 людей, відвідувач одного з нічних закладів цього міста неадекватно відреагував на те, що барменка спілкувалася з ним українською мовою, та влаштував скандал. Відповідний відеозапис опубліковано на одному з місцевих Telegram-каналів.

На відео потрапила лише частина конфлікту між чоловіком та працівниками закладу. Як стверджують очевидці події, причиною сварки стало те, що чоловікові не сподобалася українська мова, якою персонал бару спілкувався з відвідувачами.

Чоловік почав гучно лаятися на барменку та навіть погрожував їй. Одна з відвідувачок намагалася заспокоїти скандаліста та вмовляла його залишити приміщення, одак той не погоджувався.

Судячи з поведінки чоловіка, він перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Помітивши, що його знімають на телефон, винуватець скандалу зробив непристойний жест, показавши середній палець на камеру.

Повідомляється, що користувачі соціальних мереж знайшли профіль чоловіка у Facebook, в якому нібито містилися хвалебні матеріали про президента РФ Володимира Путіна. Після розголосу конфлікту сторінка чоловіка була видалена.

Нагадаємо, майже рівно сім років тому, 24 січня 2015 року відбулася серія обстрілів житлових районів Маріуполя з боку річки Кальміус. Внаслідок трагедії, причетними до якої журналісти Bellingcat вважають російських військових, тоді загинули 30 та зазнали поранень щонайменше 128 людей.

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