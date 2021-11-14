Нічний обстріл Невельського кваліфікували як порушення законів війни

Селище на Донбасі потрапило під вогонь проросійських бойовиків

Нічний обстріл Невельського в Донецькій області кваліфікували як порушення законів і звичаїв війни. Поліція завела кримінальну справу. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

«Встановлено, що о 01:30 Невельське піддалося обстрілу з боку незаконних збройних формувань. Снаряди влучили в будинки, розташовані на вулиці Молодіжна. В результаті обстрілу пошкоджено дев’ять будинків, три з яких повністю зруйновані. Інформація уточнюється», – йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни). Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від восьми до дванадцяти років.

Нагадаємо, бойовики обстріляли селище на Донбасі: знищені будинки, люди опинилися під завалами.

У напрямку Невельського окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм. Внаслідок ворожих дій дістав поранення водій-санітар.

Як відомо, у Москві не виключають, що Росія може напасти на Україну. Москва визнала таку ймовірність за двох обставин.

До слова, за підрахунками керівництва ЗСУ, на Донбасі постійно перебуває понад дві тисячі російських військових.

Раніше американське видання Bloomberg повідомляло, що Росія перекидає танки до українського кордону.

Згодом РНБО визнала: Росія готує військовий тиск на кордоні з Україною.

Крім того, напружена ситуація нині зберігається на північно-західному кордоні. Колишній український президент Петро Порошенко закликав Зеленського негайно відправити війська на кордон з Білоруссю.

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