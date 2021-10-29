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    СБУ відкрила справу про обстріл Трьохізбенки

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    Обстріл Трьохізбенки кваліфіковано як теракт - СБУ відкрила справу про обстріл Трьохізбенки
    Обстріл Трьохізбенки кваліфіковано як теракт
    фото: СБУ

    Справу кваліфіковано за статтею про терористичний акт

    Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження через ворожий обстріл Трьохізбенки на Донбасі. Справу було кваліфіковано як терористичний акт, повідомляє пресцентр штабу ООС.

    «Слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за статтею про терористичний акт за фактом чергового обстрілу цивільних об’єктів прифронтового села Трьохізбенка на Луганщині, вчиненого напередодні російськими окупаційними військами», – йдеться в повідомленні.

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    СБУ відкрила справу про обстріл Трьохізбенки
    СБУ відкрила справу про обстріл Трьохізбенки
    СБУ відкрила справу про обстріл Трьохізбенки
    СБУ відкрила справу про обстріл Трьохізбенки

    Наразі СБУ проводить документування обставин злочину та завданої ворожим обстрілом шкоди, опитування свідків та очевидців, відпрацювання показів потерпілих.

    Нагадаємо, 27 жовтня бойовики обстріляли Трьохізбенку. По населеному пункту було випущено близько 20 снарядів. Внаслідок обстрілу були пошкоджені п’ять приватних будинків. У результаті обстрілу бойовиків загинув український військовий. Від ворожої кулі помер старший солдат Віктор Рачугін.

    Також бойовики збрехали про бій на Донбасі.

    26 жовтня представники незаконних збройних формувань РФ влаштували мінометний обстріл селища Гранітне Волноваського району, що у Донецькій області.

    Тим часом Росія звинувачує Україну в «наступі» на Донбасі.

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    Теги: теракт бойовики на Донбасі СБУ Луганщина Донеччина обстріл Україна
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    СБУ відкрила справу про обстріл Трьохізбенки