В Мін'юсті хочуть випустити «безпечних» людей з в'язниць та СІЗО



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Людей не можна примусово утримувати в нелюдських умовах, - міністр юстиції

«Дуже багато людей, які точно ніякої небезпеки не створюють. Який сенс їх тримати?» - питає міністр Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що треба зменшити кількість людей у в'язницях і СІЗО. Таку думку урядовець висловив в інтерв’ю «Главкому».

За словами посадовця, у СІЗО потрапляють люди, як правило, потенційно небезпечні для суспільства, чи якщо вони можуть кудись втекти від слідства, або впливають незаконним чином на слідство, тиснуть на свідків. «Я в СІЗО бачу надто багато людей, які не належать до жодної з цих категорій. Там люди, які, наприклад, вчинили повторну крадіжку. Який сенс їх тримати? Вони вийдуть після СІЗО і швидше за все навіть в колонію не потраплять, тому що в них закінчиться строк перебування там (адже вони не отримають надто великий термін ув’язнення). Є люди, які вчинили господарські злочини», - пояснив міністр.

Малюська говорить, що спокійно ходить по СІЗО і «це вже показник того, що там не зібрались якісь вбивці, маніяки, яких треба остерігатись». «Там дуже багато людей, які точно ніякої небезпеки не створюють і точно не мають ресурсів якось тиснути на свідків. Наприклад, неповнолітні. А для того, щоб вони не втекли, може бути моніторинг, домашній арешт», - вважає урядовець.

Міністр вважає, що людей не можна примусово утримувати в нелюдських умовах. «Отже, потрібне покращення інфраструктури – нові тюрми, нові умови утримання, більше спорту, навчання, більше роботи з їхніми ризиками. Щоб вони виходили звідти здоровими людьми, щоб не перетворювались в тюрмі на наркоманів, не хворіли сухотами, іншими хронічними захворюваннями. Щоб не було так, що після виходу на волю їм не було куди йти і вони на ліки чи наркотики заробляли собі новими злочинами. Така історія зараз є класичною і ми хочемо її змінити», - наголосив посадовець.

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