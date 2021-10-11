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    Коронавірусний апокаліпсис в окупованому Донецьку: людей «розважатиме» Газманов

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    Російський артист виступатиме на окупованій території вже не вперше - Коронавірусний апокаліпсис в окупованому Донецьку: людей «розважатиме» Газманов
    Російський артист виступатиме на окупованій території вже не вперше
    фото: ДАН

    Квитки на концерт російського артиста вже з’явилися у продажу

    В окупованому Донецьку 14 листопада виступить із концертом народний артист Росії Олег Газманов, повідомляють окупаційні ЗМІ.

    Концерт співака відбудеться у «Центрі слов’янської культури» в межах концертного туру Газманова «7:0 на мою користь».

    Вартість квитків для охочих відвідати концерт складе від однієї тисячі до 4,2 тис. російських рублів. Зазначимо, що, як повідомляють місцеві Telegram-канали, попри карантинні обмеження, квитки розпродаються досить жваво, і вже зараз найдешевші коштують три тис. рублів.

    Автори Telegram-каналу «Донбаський кейс» задалися слушним питанням із приводу майбутнього концерту: що змушує окупаційну владу організовувати його навіть попри катастрофічну ситуацію із поширенням Covid-19?

    «Зрозуміло, для зірки, що вже зайшла, Газманова, тим більше в умовах нинішніх обмежень на масові заходи в Росії, концерт в Донецьку справа потрібна, адже можна грошей трохи «зрубати», але чому все це робиться за рахунок здоров'я людей? Причому, і це найнеприємніше, ладно з тими, хто на нього піде, але вони ж потім «корону» в маси понесуть, так і хочеться запитати: за що з нами так...», – зазначає «Донбаський кейс».

    Дописувачі каналу висловили припущення, що справа у значному «відкаті», який отримала влада «республіки» за дозвіл на проведення масового заходу попри пандемію.

    Зазначимо, що російський співак Олег Газманов виступатиме в ОРДЛО не вперше. Після окупації частин Луганської та Донецької областей Росією, співак вже декілька разів відвідував із концертами окуповані Луганськ та Донецьк.

    Нагадаємо, на нещодавньому моторошному відео з донецької лікарні видно, що померлих від коронавірусу обертають у звичайний поліетилен та складають просто на підлогу у коридорах через брак місця.

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    Теги: ОРДЛО Донецьк Луганськ артист влада концерт співак
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    Коронавірусний апокаліпсис в окупованому Донецьку: людей «розважатиме» Газманов