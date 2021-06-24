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    Артист Боярський порівняв збірні України і Росії. Гравці Шевченка на голову вищі

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    Артист Боярський порівняв збірні України і Росії. Гравці Шевченка на голову вищі
    Фото з відкритих джерел

    Головний «мушкетер» кіно є палким прихильником футболу

    Кіноактор Михайло Боярський розповів про свої враження від виходу української збірної до 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу.

    «Чудово! Дуже радий виходу збірної України в плей-оф. Це абсолютно закономірно, вони на іншому рівні в порівнянні з російською збірною, українці набагато сильніші», – наводить слова Боярського Боярського Sport24.

    Також артист, який зіграв головну роль у фільмі «Д’Артаньян і три мушкетери», вважає, що у команди Андрія Шевченка є шанси на вихід у наступне коло Євро-2020.

    «По російській команді ілюзій не мав, а ось по українцях так. Буду вболівати за них», – сказав Боярський.

    Зазначимо, головний «мушкетер» кіно вже висловлював своє захоплення збірною України.

    Нагадаємо, 11 березня 2014 року Боярський підтримав позицію Володимира Путіна щодо російської агресії в Криму, підписавши колективне звернення до російської громадськості.

    У серпні 2015 року Боярський внесений до «Чорного списку Міністерства культури України». Фігурант бази даних центру «Миротворець» як особа, що становить загрозу національній безпеці України і міжнародному правопорядку.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Артист Боярський порівняв збірні України і Росії. Гравці Шевченка на голову вищі