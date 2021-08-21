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    Наталію Могилевську покликали заміж (відео)

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    Могилевській запропонував руку і серце шанувальник - Наталію Могилевську покликали заміж (відео)
    Могилевській запропонував руку і серце шанувальник
    Фото пресслужби співачки

    Артистка просто на концерті отримала пропозицію

    Нещодавно в Києві відбувся сольний концерт співачки Наталії Могилевської. Яскрава подія доповнилася сюрпризами – співачку покликали заміж. Про те, як це сталося, вона сама розповіла у своєму Іnstagram.

    Після концерту Наталія Могилевська вийшла на інтерв'ю до журналістів. Під час спілкування артистки з пресою до понтону, на якому розташовувалася сцена, підпливли кілька катерів з її шанувальниками.

    Як раптом один з чоловіків встав зі свого місця і вигукнув: «Наталю, виходьте за мене заміж!».

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    Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

    Відео зірка підписала: «Дівчата, мені зробили пропозицію вийти заміж. Йдемо? Як ви думаєте, чи є шанс у шанувальника привернути мою увагу не тільки як артистки, але і як жінки?».

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    Теги: концерт
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    Наталію Могилевську покликали заміж (відео)