Наталію Могилевську покликали заміж (відео)

Артистка просто на концерті отримала пропозицію

Нещодавно в Києві відбувся сольний концерт співачки Наталії Могилевської. Яскрава подія доповнилася сюрпризами – співачку покликали заміж. Про те, як це сталося, вона сама розповіла у своєму Іnstagram.

Після концерту Наталія Могилевська вийшла на інтерв'ю до журналістів. Під час спілкування артистки з пресою до понтону, на якому розташовувалася сцена, підпливли кілька катерів з її шанувальниками.

Як раптом один з чоловіків встав зі свого місця і вигукнув: «Наталю, виходьте за мене заміж!».

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Відео зірка підписала: «Дівчата, мені зробили пропозицію вийти заміж. Йдемо? Як ви думаєте, чи є шанс у шанувальника привернути мою увагу не тільки як артистки, але і як жінки?».

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