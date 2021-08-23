Тільки не Ротару. Народний артист обурився тим, кого Зеленський зробив «Національною легендою»

На думку Говорадла, отримати нову нагороду мали б проукраїнські митці, зокрема Василь Зінкевич, який відзначив 75-річчя

Народний артист України Анатолій Говорадло вважає, що є більш достойні люди, ніж Софія Ротару, які мали б цьогоріч отримати відзнаку «Національна легенда України». Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Івасюк, Зінкевич, Ліна Костенко і ще багато імен дійсно достойних людей, але не Соня Ротару, яка за 30 років незалежності записала аж одну україномовну пісню, може називатись «національною легендою», – зазначив він.

Скріншот допису Анатолія Говорадла

У коментарях під дописом колишній керівник Національного палацу «Україна» Роман Недзельський підтримав обурення Говорадла. Він також розкритикував свого наступника на посаді Сергія Пермана, якого називають організатором мистецьких заходів нинішньої влади.

Нагадаємо, лауреатами перших відзнак «Національна легенда України» стали сім видатних українців – поет Юрій Рибчинський, художник Іван Марчук, футболіст Олег Блохін, хореограф Мирослав Вантух, балерина Олена Потапова, співачка Софія Ротару та композитор Мирослав Скорик (посмертно).

Раніше президент Володимир Зеленський затвердив положення про нову державну відзнаку «Національна легенда України». Глава держави також затвердив малюнок цієї відзнаки та малюнок зразка бланка диплома до неї.

Державну відзнаку «Національна легенда України» можуть отримати громадяни України та іноземці або особи без громадянства.