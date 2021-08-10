Народний артист України Талашко відреагував на звинувачення у домаганнях

Володимир Талашко запевняє, що ніколи не виявляв ні до студенток, ні до абітурієнток сексуальний інтерес

Дві молоді жінки звинуватили знаного актора Володимира Талашка у сексуальних домаганнях

Народний артист України, зірка фільму «В бій ідуть лише «старики», викладач Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого Володимир Талашко відреагував на звинувачення у сексуальних домаганнях до студенток. Про це пише ТСН.

Талашко зазначив, що ніколи не виявляв ні до студенток, ні до абітурієнток сексуальний інтерес.

«Я не знаю, звідки ростуть ноги, але нічого подібного не було», – сказав він.

У самому університеті розповіли, що ще ніхто офіційно не скаржився на викладача.

Нагадаємо, дві молоді жінки звинуватили знаного актора, зірку радянського кінохіта «У бій ідуть лише «старики», Народного артиста Володимира Талашка у сексуальних домаганнях. Артист, який нині є викладачем Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, нібито неодноразово примушував до інтимних стосунків не лише своїх студенток, а й абітурієнток, що лише закінчили школу та приїхали вступати до вишу.

Раніше підполковниця ЗСУ Ольга Деркач заявила про сексуальні домагання з боку її керівника. Каже, що той роками її принижував та чинив психологічний тиск, дозволяв собі геть нестатутну поведінку. Лише зараз жінка наважилася про це говорити вголос.