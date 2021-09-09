Кримнашист Баста знов їде до України

Скандальний російський репер планує виступити в Києві цього року

Одіозний російський репер Васілій Вакуленко, відомий як Баста, який свого часу відзначився незаконним візитом до окупованого РФ Криму, планує вдруге за рік виступити з концертом в Україні.

Оголошення про дату концерту Басти у Києві з’явилися у соціальних мережах. Виступ заплановано на 19 грудня у київському нічному клубі «Stereo plaza».

Українські сервіси із продажу квитків уже приймають замовлення, однак на офіційному сайті співака інформація про концерт в Україні відсутня. Там наявне оголошення лише про один концерт Басти у грудні – в Москві.

Нагадаємо, Баста давав концерти в окупованому Криму, за що 2017 року СБУ заборонила йому відвідувати Україну. Коли термін сплив, у червні 2021-го він приїхав з концертами до Києва. Відомо, що СБУ знову підготувало документи, які заборонять цьому реперу перетинати російсько-український кордон.

Колишній голова Офісу президента Андрій Богдан 27 червня побував в одеському клубі «Ібіца», де виступав скандальний російський репер Баста.

Українські боксери Олександр Усик і Василь Ломаченко зробили Басті подарунок.

Зазначимо, скандальний російський репер Моргенштерн також зібрався на гастролі в Україну.

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