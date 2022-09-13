В окупованому Криму розгорівся скандал через танці під «Червону калину»

Гості на весіллі у Криму танцювали під пісню «Ой у лузі червона калина»

Окупаційна влада Криму погрожує кримінальною відповідальністю за українські пісні

У місті Бахчисарай в окупованому Криму на весіллі місцевих мешканців увімкнули пісню «Ой у лузі червона калина». Відео танців під українську пісню потрапило до мережі та викликало істерику в окупантів.

Російські Telegram-канали почали поширювати запис з метою ідентифікувати людей, які були присутні на відео.

«Крим, Бахчисарай 10.09.22, ресторан «Арпат», весілля святкують мешканці міста, а також населених пунктів Долинне, Фурмановка, Новеньке. Грає нацистська пісня «Червона Калина». Тварини, ми кожного знайдемо, з кожного спитаємо», – написав один із російських Telegram-каналів.

Згодом стало відомо, що у Бахчисараї закрили нібито на перевірку кафе, де на весіллі грала українська пісня «Ой у лузі червона калина».

Глава окупаційної адміністрації міста Арсен Аблаєв назвав пісню «націоналістичною з проукраїнськими гаслами» та повідомив, що перевірка триває як щодо кафе, так і щодо «учасників заходу».

Також відомо, що окупаційна «поліція» склала адмінпротокол на одну з організаторок весілля в Бахчисараї через українську пісню «Ой у лузі червона калина». Про це йдеться в копії протоколу незаконної “поліції”, що є в розпорядженні редакції Центру прав людини Zmina. Протокол за ч. 1 ст. 20.3.3 КпАП РФ («публічні дії, спрямовані на дискредитацію використання Збройних сил Російської Федерації») складено 12 вересня.

«У банкетному залі ресторану «Арпат»… організатор весілля допустила виконання української пісні «Червона калина», в тексті якої містяться слова «визволяти братів-українців з московських кайдан», що, відповідно до висновку фахівця №33/5557, використовує ОУН, діяльність якої заборонено на території Російської Федерації», – йдеться у документі.

Справу має розглянути незаконне формування, що називає себе «Бахчисарайським районним судом». Дату і час слухання в «суді» поки не призначено. Жінці загрожує штраф до 100 тис. рублів (понад 60 тис. грн).

Російський глава окупованого Криму Сергій Аксьонов, коментуючи скандал з українською піснею на весіллі, пригрозив кримінальною відповідальністю учасникам весіль у Криму, на яких звучали українські пісні.

«В інформаційному просторі з'являються відео з публічних заходів у Криму, на яких учасники скандують проукраїнські гасла, співають націоналістичні пісні. Вважаю, що і організаторів, і учасників подібних розваг потрібно притягувати до відповідальності, звільняти з посад, вживати інших заходів у рамках законодавства», – заявив Аксьонов у своєму Telegram-каналі.

Глава окупаційної адміністрації Криму вважає, що виконання українських пісень є «зрадою щодо Росії».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що інтернет-мовлення російської радіостанції «Радіо Крим», яка мовить на окупованому Росією півострові, зламали хакери. У ефірі радіостанції увімкнули гімн України.

Також раніше у мережі з’явилося відео, як вуличний музикант виконує пісню «Ой, у лузі червона калина», яка стала одним із символів спротиву України російській агресії, у самому центрі Москви поблизу Кремля.