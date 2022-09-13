Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

В окупованому Криму розгорівся скандал через танці під «Червону калину»

Надія Клочко
glavcom.ua
В окупованому Криму розгорівся скандал через танці під «Червону калину»
Гості на весіллі у Криму танцювали під пісню «Ой у лузі червона калина»
скріншот із відео

Окупаційна влада Криму погрожує кримінальною відповідальністю за українські пісні

У місті Бахчисарай в окупованому Криму на весіллі місцевих мешканців увімкнули пісню «Ой у лузі червона калина». Відео танців під українську пісню потрапило до мережі та викликало істерику в окупантів.

Російські Telegram-канали почали поширювати запис з метою ідентифікувати людей, які були присутні на відео.

«Крим, Бахчисарай 10.09.22, ресторан «Арпат», весілля святкують мешканці міста, а також населених пунктів Долинне, Фурмановка, Новеньке. Грає нацистська пісня «Червона Калина». Тварини, ми кожного знайдемо, з кожного спитаємо», – написав один із російських Telegram-каналів.

Згодом стало відомо, що у Бахчисараї закрили нібито на перевірку кафе, де на весіллі грала українська пісня «Ой у лузі червона калина».

Глава окупаційної адміністрації міста Арсен Аблаєв назвав пісню «націоналістичною з проукраїнськими гаслами» та повідомив, що перевірка триває як щодо кафе, так і щодо «учасників заходу».

Також відомо, що окупаційна «поліція» склала адмінпротокол на одну з організаторок весілля в Бахчисараї через українську пісню «Ой у лузі червона калина». Про це йдеться в копії протоколу незаконної “поліції”, що є в розпорядженні редакції Центру прав людини Zmina. Протокол за ч. 1 ст. 20.3.3 КпАП РФ («публічні дії, спрямовані на дискредитацію використання Збройних сил Російської Федерації») складено 12 вересня.

«У банкетному залі ресторану «Арпат»… організатор весілля допустила виконання української пісні «Червона калина», в тексті якої містяться слова «визволяти братів-українців з московських кайдан», що, відповідно до висновку фахівця №33/5557, використовує ОУН, діяльність якої заборонено на території Російської Федерації», – йдеться у документі.

Справу має розглянути незаконне формування, що називає себе «Бахчисарайським районним судом». Дату і час слухання в «суді» поки не призначено. Жінці загрожує штраф до 100 тис. рублів (понад 60 тис. грн).

Російський глава окупованого Криму Сергій Аксьонов, коментуючи скандал з українською піснею на весіллі, пригрозив кримінальною відповідальністю учасникам весіль у Криму, на яких звучали українські пісні.

«В інформаційному просторі з'являються відео з публічних заходів у Криму, на яких учасники скандують проукраїнські гасла, співають націоналістичні пісні. Вважаю, що і організаторів, і учасників подібних розваг потрібно притягувати до відповідальності, звільняти з посад, вживати інших заходів у рамках законодавства», – заявив Аксьонов у своєму Telegram-каналі.

Глава окупаційної адміністрації Криму вважає, що виконання українських пісень є «зрадою щодо Росії».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що інтернет-мовлення російської радіостанції «Радіо Крим», яка мовить на окупованому Росією півострові, зламали хакери. У ефірі радіостанції увімкнули гімн України.

Також раніше у мережі з’явилося відео, як вуличний музикант виконує пісню «Ой, у лузі червона калина», яка стала одним із символів спротиву України російській агресії, у самому центрі Москви поблизу Кремля. 

Читайте також: Пісні, від яких рветься серце. Спецпроєкт до Дня Незалежності
Теги: Крим пісня

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Колаборант переживає за своє благополуччя
«Гобліну» Аксьонову стало страшно в Криму: просить Москву покінчити з Україною
Вчора, 14:41
Окупований Крим готується повернутися додому
«Ватні» пабліки вибухнули: кримчани не збираються воювати з Україною за вказівкою Москви
Сьогодні, 10:58
Рашисти встановили обмеження на пересування Кримським мостом
Окупанти терміново евакуюють свої родини з Криму та півдня
Сьогодні, 14:48

Суспільство

ЗСУ вдалося запровадити процедуру розвідки і спостереження НАТО
ЗСУ вдалося запровадити процедуру розвідки і спостереження НАТО
В окупованому Криму розгорівся скандал через танці під «Червону калину»
В окупованому Криму розгорівся скандал через танці під «Червону калину»
Тепло повертається? Якою буде погода 14 вересня
Тепло повертається? Якою буде погода 14 вересня
Сергій Петровичев. Історія росіянина, який воював за Україну
Сергій Петровичев. Історія росіянина, який воював за Україну
Як чоловіку вивезти дружину, дітей чи батьків за кордон: роз’яснення прикордонників
Як чоловіку вивезти дружину, дітей чи батьків за кордон: роз’яснення прикордонників
«Невдаха року». На Харківщині чоловік вскочив у халепу із російським паспортом (відео)
«Невдаха року». На Харківщині чоловік вскочив у халепу із російським паспортом (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
177K
Окупанти залишили свій форпост під Херсоном – ISW
61K
Окупанти придумали, як змусити «гарматне м’ясо» воювати
48K
Ситуація на південному фронті. Військові пояснили, яка задача тепер у росіян
37K
Путіна заманили у пастку
36K
Наступ ЗСУ. Кухар Путіна нагнітає паніку у прикордонних регіонах Росії
30K
Forbes оцінив вартість втраченої на Харківщині техніки рашиcτів: цифра шокує

Новини

Авіація ЗСУ вдарила по семи опорних пунктах окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:13
П'ять новин 12 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:00
Рашисти влаштували катівню в Балаклії: моторошні кадри
Вчора, 09:13
Як окупанти тікали із Харківщини: подробиці від The Washington Post
Вчора, 08:59
«Ви справді нічого не зрозуміли?». Зеленський звернувся до росіян після ударів по енергомережі
Вчора, 08:36
Уночі рашисти гатили по Дніпропетровщині: пошкоджено газогін та електромережі
Вчора, 08:09

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту